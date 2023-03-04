Motorine zam var mı? 4 Mart (bu gece) benzine, motorine, mazota zam var mı?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Motorine zam var mı? 4 Mart 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...Motorinin litre fiyatına, 91 kuruşluk zam geliyor.Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 91 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,63 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 20,.48 liradan satılıyor.Benzin 20.42Motorin 20.61Otogaz 11.73Benzin 20.78Motorin 21.02Otogaz 11.99Benzin 20.75Motorin 21.08Otogaz 11.79