Haber Tarihi: 04 Mart 2023 17:34 - Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2023 17:34

Motorine zam var mı? 4 Mart (bu gece) benzine, motorine, mazota zam var mı?

Motorine, benzine, mazota zam var mı? sorusu 4 Mart (bu gece) benzine zam gelecek iddiası sonrasında tekrar gündeme geldi. Benzin ve motorin fiyatları gelen zamların ardından pek çok sürücü tarafından araştırılıyor. Peki, bugün benzine, motorine, mazota zam var mı? İşte ayrıntıları

Motorine zam var mı? 4 Mart (bu gece) benzine, motorine, mazota zam var mı?
Abone Ol
Motorine zam var mı? 4 Mart 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları... MOTORİNE ZAM VAR MI? 4 MART (BU GECE)
Motorinin litre fiyatına, 91 kuruşluk zam geliyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 91 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 4 MART (BU GECE)

 Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,63 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,.48 liradan satılıyor.

İSTANBUL


Benzin 20.42

Motorin 20.61

Otogaz 11.73

ANKARA

Benzin 20.78

Motorin 21.02

Otogaz 11.99

İZMİR

Benzin 20.75

Motorin 21.08

Otogaz 11.79
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Enes Ünal, Getafe'de Soldado ve Güiza'yı geride bıraktı La Liga Enes Ünal, Getafe'de Soldado ve Güiza'yı geride bıraktı
Abdullah Avcı: 'Zarar verecek bir şey yapmam' Trabzonspor Abdullah Avcı: "Zarar verecek bir şey yapmam"
Mainz, Ozan Kabak'ı üzdü Tsg Hoffenheim Mainz, Ozan Kabak'ı üzdü
Jorge Jesus'tan 2 değişiklik Fenerbahçe Jorge Jesus'tan 2 değişiklik
Trabzonspor'un 726 günlük serisi sona erdi Trabzonspor Trabzonspor'un 726 günlük serisi sona erdi
Bosna Hersek'te depremzedeler için oyuncak toplandı Deprem Bosna Hersek'te depremzedeler için oyuncak toplandı
Jorge Jesus'tan Türkiye ve transfer açıklaması Fenerbahçe Jorge Jesus'tan Türkiye ve transfer açıklaması
Zonguldak'ta amatör lig hakem ve futbolcuları depremde hayatını kaybedenleri andı Futbol Zonguldak'ta amatör lig hakem ve futbolcuları depremde hayatını kaybedenleri andı
İlker Püren: 'İnanmışlık seviyemiz çok iyi noktada' Spor Toto 1. Lig İlker Püren: "İnanmışlık seviyemiz çok iyi noktada"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
2
Parma'da Oosterwolde krizi!
3
Kayserispor - Fenerbahçe: İlk 11'ler
4
Fatih Altaylı: "G.Saraylılar, F.Bahçe'nin yanında"
5
Kayserispor'dan Fenerbahçe maçı açıklaması
6
UEFA Avrupa Ligi'nden Fenerbahçe paylaşımı
7
Robin van Persie, beraber oynadığı en iyi oyuncuları açıkladı

SON HABERLER

yukarı ok