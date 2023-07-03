Motorine zam var mı? 3 Temmuz benzin, motorin, mazot fiyatları

Son dakika...Benzine zam var mı? 3 Temmuz 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...Döviz kurlarındaki artış, akaryakıtta zamları beraberinde getiriyor.Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 3 Temmuz Pazartesi gecesinden itibaren benzinin litre fiyatına 2 lira 11 kuruş zam gelecek.Motorinde ise pazartesi gecesi fiyat değişimi olmayacak.Motorine en son 20 Haziran'da 1,65 TL zam gelmişti.Zam sonrası benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 26,19 TL'ye, Ankara'da 26,64 TL'ye, İzmir'de 26,67 TL'ye yükselecek.Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 23,87 TL, Ankara'da 24,32 TL, İzmir'de 24,44 TL seviyesinde bulunuyor.Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor.Piyasa kaynaklarından alınan bilgiye göre, pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak. Benzine 3,36 TL, motorine 4,37 TL zam yapılmış bir zam da LPG'ye geliyor.Haziran ayı boyunca hem motorin litre fiyatları hem de benzin fiyatı peş peşe zamlanmıştı. Mazot fiyatı toplamda 4,37 TL, benzin litre fiyatı ise 3,36 TL artmıştı. Böylece akaryakıt fiyatları iki grupta da ortalama olarak 24 liranın üzerine yükseldi.Ancak dolar kurunda yaşanan artış nedeniyle 26 Haziran Pazartesi gece yarısından itibaren LPG fiyatları da 66 kuruş zamlanacak.Motorinin litre fiyatı 24,29 TLLPG litre fiyatı 11,95 TLMotorinin litre fiyatı 23,85 TLLPG litre fiyatı 11,91 TLBenzinin litre fiyatı 24,61 TLMotorinin litre fiyatı 24,47 TLLPG litre fiyatı 11,73 TLLPG (Otogaz): 10.66 TLTürkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.