Haber Tarihi: 03 Mart 2023 11:08 - Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2023 11:08

Motorine zam var mı? 3 Mart (bu gece) benzine, motorine, mazota zam var mı?

Motorine, benzine, mazota zam var mı? sorusu 3 Mart (bu gece) benzine zam gelecek iddiası sonrasında tekrar gündeme geldi. Benzin ve motorin fiyatları gelen zamların ardından pek çok sürücü tarafından araştırılıyor. Peki, bugün benzine, motorine, mazota zam var mı? İşte ayrıntıları

Motorine zam var mı? 3 Mart (bu gece) benzine, motorine, mazota zam var mı?
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Motorine zam var mı? 3 Mart 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları... MOTORİNE ZAM VAR MI? 3 MART (BU GECE)
Motorinin litre fiyatına, 91 kuruşluk zam geliyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 91 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,63 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,.48 liradan satılıyor.


İSTANBUL

Benzin 20.42

Motorin 20.61

Otogaz 11.73

ANKARA

Benzin 20.78

Motorin 21.02

Otogaz 11.99

İZMİR

Benzin 20.75

Motorin 21.08

Otogaz 11.79
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