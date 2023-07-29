Motorine zam var mı? 29 Temmuz benzin, motorin, mazot, akaryakıt fiyatları son dakika

. Salı günü 2 TL zam bekleniyor.

Son dakika...Motorine, benzine zam var mı, gelecek mi? 29 Temmuz 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...Akaryakıta neredeyse zam gelmeyen gün yok. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre 2023 yılının sonunda fiyatların 45 lira bandında olması bekleniyor.36 lirayı aşan akaryakıt fiyatlarına yeni zamların gelmesi bekleniyor. Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre 2023 yılının sonunda fiyatların 45 lira bandında olması bekleniyor.Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki değişiklik devam ediyor.Salı gününden geçerli olmak üzre motorinebekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 35.35 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36.09 liradan satılıyor.KDV artışı sonrası petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıta her gün yeni bir zam geliyor. 21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorine 1 lira 55 kuruşluk zam geldi. Zam pompa fiyatına yansıtıldı.Ancak benzine yeni bir zam geliyorSektör kaynaklarının aktardığına göre otogaza (LPG) ise bu gece 24 kuruş zam bekleniyor.Otogaz fiyatları bayiler, iller ve ilçeler arasında belirgin farklılık gösteriyor. Yaygın bir firmanın fiyatlarına göre, bu geceki zamla birlikte otogazın litre fiyatı ortalama 14 liradan 14,24 liraya yükselecek.ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda pazar gününden itibaren geçerli olacak şekilde 6 lira fiyat artışı meydana geldi. 15 Temmuz'da İstanbul'da motorinin litresi 26.37, benzinin litresi ise 28.05 TL'ye satılıyordu. 16 Temmuz Pazar günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL olurken motorin fiyatları ise 32,36 TL oldu.Sektör kaynaklarından öğrenilen bilgiye göre 21 Temmuz Cuma günü itibariyle motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam bekleniyor.14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 14 lira 25 kuruş, motorine de yaklaşık 13 lira 80 kuruş zam geldi.İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 33,99 TLİstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 32,31 TLİstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 13,98 TLİstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,03 TLİstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 32,37 TLİstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 13,56 TLAnkara'da benzin litre fiyatı: 34,55 TLAnkara'da motorin litre fiyatı: 32,88 TLAnkara'da LPG litre fiyatı: 13,99 TLİzmir'de benzin litre fiyatı: 34,56 TLİzmir'de motorin litre fiyatı: 32,99 TLİzmir'de LPG litre fiyatı: 13,99 TL