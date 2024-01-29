Motorine zam var mı? 29 Ocak 2024 bugün, bu gece motorine, mazota zam gelecek mi?

Petrol fiyatları, döviz kurları ve vergilerdeki artış akaryakıt fiyatları için yeni zamların kapısını aralamıştı. Yeni yılın ilk gününde motorin fiyatları 37,17 liraydı. Son 9 günde gelen zamlar sonrası mazot fiyatı 41 lirayı aşmıştı. Motorine bir zam daha geliyor.

Bu gece itibarıyla motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş zam gelecek. Böylece litresi halihazırda 41 liranın üzerinde olan mazot fiyatı tarihinde ilk kez 42 liranın üzerine yükselecek!

Benzine ise 24 Ocak'ta 1 lira 43 kuruş zam gelmişti. Şu an için benzin fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor

Akaryakıt ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı geldi! Son dakika habere göre, akaryakıt fiyatlarına otomatik ÖTV artışı yapılarak fiyatlar yükseltilecek. Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile yön bulan akaryakıt pompa fiyatları için bu gece yarısı yeni bir zam geliyor. Motorin fiyatları için 9 günde üçüncü zam yapılacak. 29 Ocak 2024 bugün, bu gece motorine, mazota zam gelecek mi?İstanbulBenzin: 38,28 TL – 38,36 TLMotorin: 40,14 TL – 40,21 TLLPG (Otogaz): 20,11 TL – 19,85 TLAnkaraBenzin: 39,03 TLMotorin: 40,92 TLLPG (Otogaz): 20,29 TLİzmirBenzin: 39,22 TLMotorin: 41,11 TLLPG (Otogaz): 20,32 TLTürkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.