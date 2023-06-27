Motorine zam var mı? 27 Haziran benzin, motorin, mazot fiyatları

Son dakika...Benzine zam var mı? 27 Haziran 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...Akaryakıt ürünlerine zam üzerine zama geliyor, bu geceden itibaren benzine 2 lira 70 kuruş, motorine ise 1 lira 40 kuruş zam gelecek.Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı da haftanın son işlem gününde 76,31 Dolar'dan işlem görmüştü.Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre yarın itibariyle motorinin litre fiyatına 1,64 TL'lik yeni bir zam gelmesi bekleniyor.Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor.Piyasa kaynaklarından alınan bilgiye göre, pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak. Benzine 3,36 TL, motorine 4,37 TL zam yapılmış bir zam da LPG'ye geliyor.Haziran ayı boyunca hem motorin litre fiyatları hem de benzin fiyatı peş peşe zamlanmıştı. Mazot fiyatı toplamda 4,37 TL, benzin litre fiyatı ise 3,36 TL artmıştı. Böylece akaryakıt fiyatları iki grupta da ortalama olarak 24 liranın üzerine yükseldi.Ancak dolar kurunda yaşanan artış nedeniyle 26 Haziran Pazartesi gece yarısından itibaren LPG fiyatları da 66 kuruş zamlanacak.Benzin: 24.47 TLMotorin: 24.36 TLLPG (Otogaz): 10.66 TLTürkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.