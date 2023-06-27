Haber Tarihi: 27 Haziran 2023 09:10 - Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2023 09:10

Motorine zam var mı? 27 Haziran benzin, motorin, mazot fiyatları

Son dakika... Benzine, motorine, mazota zam var mı? sorusu 27 Haziran (bu gece) benzine zam gelecek iddiası sonrasında tekrar gündeme geldi. Benzin ve motorin fiyatları gelen zamların ardından pek çok sürücü tarafından araştırılıyor. Peki, bugün benzine, motorine, mazota zam var mı? İşte ayrıntıları

Motorine zam var mı? 27 Haziran benzin, motorin, mazot fiyatları
Abone Ol
Son dakika...Benzine zam var mı? 27 Haziran 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...
MOTORİNE ZAM VAR MI? 27 HAZİRAN (BU GECE)
Akaryakıt ürünlerine zam üzerine zama geliyor, bu geceden itibaren benzine 2 lira 70 kuruş, motorine ise 1 lira 40 kuruş zam gelecek.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı da haftanın son işlem gününde 76,31 Dolar'dan işlem görmüştü.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre yarın itibariyle motorinin litre fiyatına 1,64 TL'lik yeni bir zam gelmesi bekleniyor.

BENZİNE ZAM VAR MI? 27 HAZİRAN (BU GECE)

Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor.

Piyasa kaynaklarından alınan bilgiye göre, pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak. Benzine 3,36 TL, motorine 4,37 TL zam yapılmış bir zam da LPG'ye geliyor.

Haziran ayı boyunca hem motorin litre fiyatları hem de benzin fiyatı peş peşe zamlanmıştı. Mazot fiyatı toplamda 4,37 TL, benzin litre fiyatı ise 3,36 TL artmıştı. Böylece akaryakıt fiyatları iki grupta da ortalama olarak 24 liranın üzerine yükseldi.


Ancak dolar kurunda yaşanan artış nedeniyle 26 Haziran Pazartesi gece yarısından itibaren LPG fiyatları da 66 kuruş zamlanacak.

27 HAZİRAN PERŞEMBE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI


27 Haziran Pazartesi günü itibariyle güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İSTANBUL

Benzin: 24.04 TL
Motorin: 23.87 TL
LPG (Otogaz): 10.59 TL

ANKARA

Benzin: 24.48 TL
Motorin: 24.28 TL
LPG (Otogaz): 10.77 TL

İZMİR

Benzin: 24.47 TL
Motorin: 24.36 TL
LPG (Otogaz): 10.66 TL

ASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Motorine zam
Gündem

Diğer Haberler

Galatasaray'da Rashica pazarlığı Türkiye Transferler Galatasaray'da Rashica pazarlığı
Fenerbahçe rotasyonu daraltmak istiyor Fenerbahçe Fenerbahçe rotasyonu daraltmak istiyor
Trabzonspor'a 22'lik sol bek Türkiye Transferler Trabzonspor'a 22'lik sol bek
Süper Lig'de Emrah Başsan yarışı Türkiye Transferler Süper Lig'de Emrah Başsan yarışı
Maxi Gomez'e Meksika'dan talip Türkiye Transferler Maxi Gomez'e Meksika'dan talip
Samsunspor gözünü Midtsjö'ye dikti Türkiye Transferler Samsunspor gözünü Midtsjö'ye dikti
Benfica'dan Terim'e Arda Güler telefonu! Türkiye Transferler Benfica'dan Terim'e Arda Güler telefonu!
Abdülkadir Ömür, Getafe'ye doğru Türkiye Transferler Abdülkadir Ömür, Getafe'ye doğru
Fenerbahçe'de kadro şişkinliği; 14 ayrılık! Türkiye Transferler Fenerbahçe'de kadro şişkinliği; 14 ayrılık!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Inter transferde mutlu sona doğru
2
Edin Dzeko'dan Erden Timur'a cevap!
3
Beşiktaş'tan Kazakistanlı futbolculara kanca!
4
Fenerbahçe Cuadrado teklifini yükseltti
5
Adana Demirspor, Kluivert ile anlaştı!
6
Adryelson için istenen rakam!
7
Al-Nassr, Brozovic için Inter ile anlaştı!

SON HABERLER

yukarı ok