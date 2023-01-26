Motorine zam var mı? 26 ocak (bu gece) benzine, motorine, mazota zam var mı?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Motorine zam var mı? 26 ocak 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...Gece yarısı itibariyle benzine 1 lira 25 kuruş zam geliyor. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıyacak.Gece yarısı itibarıyla motorine 83 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıdı.27 Ocak cuma gününden geçerli olmak üzere; benzin ve motorinde 60'ar kuruş indirim bekleniyor.İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,08 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 21,71 liradan satılıyor.Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,67 TLMotorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23,14 TLLPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,56 TLAvrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,69 TLMotorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23,14 TLLPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.92 TLBenzin fiyatı: 21,91 TLMotorin fiyatı: 23,42 TLLPG fiyatı: 10,88 TLBenzin fiyatı: 21,85 TLMotorin fiyatı: 23,49 TLLPG fiyatı: 10,59 TL