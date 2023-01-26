Haber Tarihi: 26 Ocak 2023 11:18 - Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2023 11:18

Motorine zam var mı? 26 ocak (bu gece) benzine, motorine, mazota zam var mı?

Motorine, benzine, mazota zam var mı? sorusu 26 ocak (bu gece) benzine zam gelecek iddiası sonrasında tekrar gündeme geldi. Benzin ve motorin fiyatları gelen zamların ardından pek çok sürücü tarafından araştırılıyor. Peki, bugün benzine, motorine, mazota zam var mı? İşte ayrıntıları

Motorine zam var mı? 26 ocak (bu gece) benzine, motorine, mazota zam var mı?
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Motorine zam var mı? 26 ocak 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları... BENZİNE ZAM VAR MI? 26 OCAK (BU GECE)
Gece yarısı itibariyle benzine 1 lira 25 kuruş zam geliyor. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıyacak.

MOTORİNE ZAM VAR MI? 26 OCAK (BU GECE)

Gece yarısı itibarıyla motorine 83 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıdı.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

27 Ocak cuma gününden geçerli olmak üzere; benzin ve motorinde 60'ar kuruş indirim bekleniyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,08 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21,71 liradan satılıyor.


GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,67 TL
Motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23,14 TL
LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,56 TL
Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,69 TL
Motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23,14 TL
LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.92 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 21,91 TL
Motorin fiyatı: 23,42 TL
LPG fiyatı: 10,88 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 21,85 TL
Motorin fiyatı: 23,49 TL
LPG fiyatı: 10,59 TL

 

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