Haber Tarihi: 25 Temmuz 2023 09:46 - Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2023 09:46

Motorine zam var mı? 25 Temmuz benzin, motorin, mazot, akaryakıt fiyatları

Son dakika... Motorine, benzine zam var mı, gelecek mi? Benzine, akaryakıta zam var mı? 25 Temmuz (bugün, bu gece) benzin, motorin, mazot fiyatları benzine zam geldi. Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanırken benzin fiyatları 33 TL'nin üzerine çıkarken motorin fiyatları ise 32 liranın üzerine çıktı. Benzin ve motorin fiyatları gelen zamların ardından pek çok sürücü tarafından araştırılıyor. Peki, bugün benzine, motorine, mazota zam var mı? İşte ayrıntıları

Motorine zam var mı? 25 Temmuz benzin, motorin, mazot, akaryakıt fiyatları
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Son dakika...Motorine, benzine zam var mı, gelecek mi? 24 Temmuz 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...
MOTORİNE ZAM VAR MI? 25 TEMMUZ (BU GECE)

Akaryakıtta ÖTV artışıyla fiyatlarda artış yaşanırken, ÖTV artışı sonrasında da ilk artış motorine yapıldı.

Motorinin litre fiyatı 21 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,54 TL artışla 33,86 TL'ye çıktı. Benzinin litre fiyatı ise 34,02 TL'de kaldı.

Akaryakıtta geçen hafta sonu Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 5 TL'lik ÖTV artışı gerçekleştirilmiş, KDV'nin de dahil edilmesiyle litre fiyatlarına artış 6 TL olarak yansımıştı.

Son gelen zamla birlikte son iki ayda motorinde yüzde 83'lük artış yaşanmış oldu.

BENZİNE ZAM VAR MI? 25 TEMMUZ (BU GECE)

KDV artışı sonrası petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıta her gün yeni bir zam geliyor. 21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorine 1 lira 55 kuruşluk zam geldi. Zam pompa fiyatına yansıtıldı.

Ancak benzine yeni bir zam geliyor. Salı günü 2 TL zam bekleniyor.


 





ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda pazar gününden itibaren geçerli olacak şekilde 6 lira fiyat artışı meydana geldi. 15 Temmuz'da İstanbul'da motorinin litresi 26.37, benzinin litresi ise 28.05 TL'ye satılıyordu. 16 Temmuz Pazar günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL olurken motorin fiyatları ise 32,36 TL oldu.

Sektör kaynaklarından öğrenilen bilgiye göre 21 Temmuz Cuma günü itibariyle motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam bekleniyor.

14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 14 lira 25 kuruş, motorine de yaklaşık 13 lira 80 kuruş zam geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 23 TEMMUZ 2023

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 33,99 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 32,31 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 13,98 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,03 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 32,37 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 13,56 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 34,55 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 32,88 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 13,99 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı: 34,56 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 32,99 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 13,99 TL

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