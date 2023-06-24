Haber Tarihi: 24 Haziran 2023 08:21 - Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2023 08:21

Motorine zam var mı? 24 Haziran benzin, motorin, mazot fiyatları

Son dakika... Benzine, motorine, mazota zam var mı? sorusu 24 Haziran (bu gece) benzine zam gelecek iddiası sonrasında tekrar gündeme geldi. Benzin ve motorin fiyatları gelen zamların ardından pek çok sürücü tarafından araştırılıyor. Peki, bugün benzine, motorine, mazota zam var mı? İşte ayrıntıları

Motorine zam var mı? 24 Haziran benzin, motorin, mazot fiyatları
Abone Ol
Son dakika...Benzine zam var mı? 24 Haziran 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...

DOLAR 25 TL'Yİ GEÇTİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün ilk kez Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplandı.
18 Mart 2021'den bu yana ilk kez faizde artışa gitti. Merkez politika faizi 6.5 puan artırarak yüzde 15 oldu.

Dolar/TL ise karar sonrası kademeli olarak yükseldi ve 24 TL'yi aştı. Kur, en yüksek 24,24 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 2,45 artışla 24,09 TL'de bulunuyor.

Euro ise yine aynı saatlerde Türk Lirası karşısında 26.60 seviyesini geçti.

Karar sonrasında Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de yüzde 2'nin üzerinde artıda seyrediyor.

MOTORİNE ZAM VAR MI? 24 HAZİRAN (BU GECE)

Akaryakıt ürünlerine zam üzerine zama geliyor, bu geceden itibaren benzine 2 lira 70 kuruş, motorine ise 1 lira 40 kuruş zam gelecek.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı da haftanın son işlem gününde 76,31 Dolar'dan işlem görmüştü.


Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre yarın itibariyle motorinin litre fiyatına 1,64 TL'lik yeni bir zam gelmesi bekleniyor.

BENZİNE ZAM VAR MI? 24 HAZİRAN (BU GECE)

Dolar kurundaki artış akaryakıt fiyatlarına yansıyor! Haftanın başında benzine gelen zam sonrasında haftanın son gününde de benzine zam geliyor!

Benzinde 30 Mayıs Salı gününden geçerli olmak üzere 66 kuruşluk zam bekleniyor. Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Benzine en son 23 Mayıs salı günü 76 kuruşluk zam gelmişti.

24 HAZİRAN PERŞEMBE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI


24 Haziran Pazartesi günü itibariyle güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 24,02 TL

Motorin fiyatı: 23,87 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 24,04 TL

Motorin fiyatı: 23,87 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 24,48 TL

Motorin fiyatı: 24,33 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 24,47 TL

Motorin fiyatı: 24,41 TL

ASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Motorine zam
Gündem

Diğer Haberler

Rusya darbe girişimi son dakika 2023: Wagner grubu, Prigozhin kimdir? Rusya'da ne oluyor? Gündem Rusya darbe girişimi son dakika 2023: Wagner grubu, Prigozhin kimdir? Rusya'da ne oluyor?
Fenerbahçe'ye Becao müjdesi Türkiye Transferler Fenerbahçe'ye Becao müjdesi
Busquets'in yeni takımı Messi'nin yanı oldu Dünya Transferler Busquets'in yeni takımı Messi'nin yanı oldu
Beşiktaş'a Kondogbia'dan kötü haber Türkiye Transferler Beşiktaş'a Kondogbia'dan kötü haber
Pirlo'ya yeniden Serie A' yolu göründü Dünya Transferler Pirlo'ya yeniden Serie A' yolu göründü
Samsunspor yeni sezon hazırlıklarına başladı Futbol Samsunspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
Beşiktaş'ta Adryelson zora girdi, yeni hedef Lyanco! Dünya Transferler Beşiktaş'ta Adryelson zora girdi, yeni hedef Lyanco!
Beşiktaş'tan stoper için hamle Beşiktaş Beşiktaş'tan stoper için hamle
UEFA'dan Osasuna'ya şok! Men edilebilir La Liga UEFA'dan Osasuna'ya şok! Men edilebilir
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Chiesa'nın yerine Zaniolo!
2
Fenerbahçe'ye Becao müjdesi
3
Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu!
4
Murat Ülker'den Fenerbahçe için açıklama
5
Galatasaray için resmi transfer açıklaması!
6
Beşiktaş'a Kondogbia'dan kötü haber
7
UEFA'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

SON HABERLER

yukarı ok