Motorine zam var mı? 23 Temmuz benzin, motorin, mazot, akaryakıt fiyatları

Motorine 1 TL 55 kuruş zam geldi. Böylece motorinin fiyatı 34 TL oldu.

Son dakika...Motorine, benzine zam var mı, gelecek mi? 23 Temmuz 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.Benzine ve motorine geçtiğimiz hafta yapılan zamların ardından pazar günü kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseldi.ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda pazar gününden itibaren geçerli olacak şekilde 6 lira fiyat artışı meydana geldi. 15 Temmuz'da İstanbul'da motorinin litresi 26.37, benzinin litresi ise 28.05 TL'ye satılıyordu. 16 Temmuz Pazar günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL olurken motorin fiyatları ise 32,36 TL oldu.Sektör kaynaklarından öğrenilen bilgiye göre 21 Temmuz Cuma günü itibariyle motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam bekleniyor.14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 14 lira 25 kuruş, motorine de yaklaşık 13 lira 80 kuruş zam geldi.İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 33,99 TLİstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 32,31 TLİstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 13,98 TLİstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,03 TLİstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 32,37 TLİstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 13,56 TLAnkara'da benzin litre fiyatı: 34,55 TLAnkara'da motorin litre fiyatı: 32,88 TLAnkara'da LPG litre fiyatı: 13,99 TLİzmir'de benzin litre fiyatı: 34,56 TLİzmir'de motorin litre fiyatı: 32,99 TLİzmir'de LPG litre fiyatı: 13,99 TL