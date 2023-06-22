Haber Tarihi: 22 Haziran 2023 09:32 - Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2023 09:32

Motorine zam var mı? 22 Haziran benzin, motorin, mazot fiyatları

Son dakika... Benzine, motorine, mazota zam var mı? sorusu 22 Haziran (bu gece) benzine zam gelecek iddiası sonrasında tekrar gündeme geldi. Benzin ve motorin fiyatları gelen zamların ardından pek çok sürücü tarafından araştırılıyor. Peki, bugün benzine, motorine, mazota zam var mı? İşte ayrıntıları

Motorine zam var mı? 22 Haziran benzin, motorin, mazot fiyatları
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Son dakika...Benzine zam var mı? 22 Haziran 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...
MOTORİNE ZAM VAR MI? 22 HAZİRAN (BU GECE)
Akaryakıt ürünlerine zam üzerine zama geliyor, bu geceden itibaren benzine 2 lira 70 kuruş, motorine ise 1 lira 40 kuruş zam gelecek.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı da haftanın son işlem gününde 76,31 Dolar'dan işlem görmüştü.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre yarın itibariyle motorinin litre fiyatına 1,64 TL'lik yeni bir zam gelmesi bekleniyor.

BENZİNE ZAM VAR MI? 22 HAZİRAN (BU GECE)

Dolar kurundaki artış akaryakıt fiyatlarına yansıyor! Haftanın başında benzine gelen zam sonrasında haftanın son gününde de benzine zam geliyor!

Benzinde 30 Mayıs Salı gününden geçerli olmak üzere 66 kuruşluk zam bekleniyor. Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Benzine en son 23 Mayıs salı günü 76 kuruşluk zam gelmişti.


22 HAZİRAN PERŞEMBE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI


22 Haziran Pazartesi günü itibariyle güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 23,98 TL
Motorin fiyatı: 22,17 TL
Motorin fiyatı: 10,59 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 24,00 TL
Motorin fiyatı: 22,13 TL
Motorin fiyatı: 10,62 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 24,44 TL
Motorin fiyatı: 22,58 TL
LPG fiyatı: 11,23 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 24,51 TL
Motorin fiyatı: 22,75 TL
LPG fiyatı: 11,01 TL

ASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

 

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