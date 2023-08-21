Motorine zam var mı? (21 Agustos) Bugün, bu gece benzin, motorin, mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatları

22 Ağustos 2023 salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1 lira zam bekleniyor.

Benzinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Son dakika...Motorine, benzine zam var mı, gelecek mi? 18 Agustos 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...Akaryakıtta zam yağmuru devam ediyor. Benzine gelen 1 lira 55 kuruşluk zammın ardından seçim sonrası yapılan zam oranı yüzde 90'ı aştı.Motorin litre fiyatında ise bir değişiklik olmadı. İstanbul'da motorin litre fiyatı 38.34, Ankara'da 38.83, İzmir'de ise 38.99 liradan satılıyor.Seçim öncesinde vergi indirimleri yapan ve döviz kurlarını rezervleri tüketerek frenleyen hükümet, seçim sonrasında ise vergilerde rekor zamlara imza attı ve dolar kurunu kademeli olarak yukarı çekti.Seçimin ilk turu olan 14 Mayıs'ta İstanbul'da 18,58 TL olan motorinin litre fiyatı, kur ve vergi artışlarıyla birlikte 38,34 TL'ye yükseldi.Motorinde seçim sonrası üç aydaki zam oranı yüzde 106,4'e ulaştı.Seçimin ilk turu olan 14 Mayıs'ta İstanbul'da 19,81 TL olan benzinin litre fiyatı, kur ve vergi artışlarıyla birlikte 37,71 TL'ye yükseldi.LPG'ye 2 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak şekilde 2 liralık zam bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 35,35 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36,09 TL'de satılıyor.ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda pazar gününden itibaren geçerli olacak şekilde 6 lira fiyat artışı meydana geldi. 15 Temmuz'da İstanbul'da motorinin litresi 26.37, benzinin litresi ise 28.05 TL'ye satılıyordu. 16 Temmuz Pazar günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL olurken motorin fiyatları ise 32,36 TL oldu.Sektör kaynaklarından öğrenilen bilgiye göre 21 Temmuz Cuma günü itibariyle motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam bekleniyor.14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 14 lira 25 kuruş, motorine de yaklaşık 13 lira 80 kuruş zam geldi.Motorin litresi 36.55Benzinin litresi 36.13Motorin litresi 37.03Benzinin litresi 36.63Motorin litresi 37.17Benzinin litresi 36.74Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.