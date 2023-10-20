Haber Tarihi: 20 Ekim 2023 09:50 - Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023 09:50

Motorine zam var mı? (20 Ekim) Bugün, bu gece benzine, motorine, mazota zam gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları

Son dakika...Benzine motorine zam var mı? 20 Ekim akaryakıta, mazota zam geldi mi? Akaryakıt fiyatları bu gece motorine ne kadar zam gelecek? 20 Ekim (bugün, bu gece) benzin, motorin, mazot fiyatları benzine zam geldi. Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanırken benzin fiyatları 36 TL'nin üzerine çıkarken motorin fiyatları ise 32 liranın üzerine çıktı. Benzin ve motorin fiyatları gelen zamların ardından pek çok sürücü tarafından araştırılıyor. Peki, bugün benzine, motorine, mazota zam var mı? İşte ayrıntıları

Motorine zam var mı? (20 Ekim) Bugün, bu gece benzine, motorine, mazota zam gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları
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Son dakika...Motorine, benzine zam var mı, gelecek mi? 20 Ekim 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...
MOTORİNE ZAM VAR MI? 20 EKİM (BU GECE)
İsrail-Filistin çatışmasının şiddetlenmesiyle petrol fiyatları fırlarken, akaryakıtta da yeni zamlar göründü.

Bugün itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarına indirim ya da zam uygulanmadı. İstanbul'da benzin satış fiyatı 33.64, motorin ise 39.61 liradan başlıyor. İşte güncel fiyatlar…

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 33.64 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39.61 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.60 TL

GÜNCEL KARYAKIT FİYATLARINI ÖĞENMEK İÇİN TIKLAYIN

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 33.59 TL


İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39.55 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18.13 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 34.27 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 40.27 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.50 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 34.37 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 40.37 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.20 TL

20 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

 


AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.




 

 

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