Motorine zam var mı? 17 Temmuz ÖTV zammı benzin, motorin, mazot, akaryakıt fiyatları

Son dakika...Motorine zam var mı? 17 Temmuz 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...Akaryakıtta litrede 5 TL ÖTV zammı geldi.Akaryakıt üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında yapılan düzenlemeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Karara göre kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseldi. Otogaz da ise 5,77 lira ÖTV alınacak. Ayrıca benzol, tuluol, ksiol, solvent nafta gibi ürünler ile madeni yağlama ürünlerinin ÖTV tutarlarında da artışa gidildi.ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda pazar gününden itibaren geçerli olacak şekilde 6 lira fiyat artışı meydana geldi.İstanbul'da benzinin litresi 28.05 liradan 34.05 liraya, motorinin litresi ise 26.32 liradan 32.32 liraya yükseldi.Pazar gününden geçerli olacak şekilde otogaz grubunda da 2,80 TL ÖTV artışı yapıldı.Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimden kaynaklı akaryakıt ürünlerinde meydana gelen maliyet artışının tüketicinin kullandığı akaryakıt ürünlerine yansımaması ve enflasyonla mücadeleye destek vermek amacıyla ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların (akaryakıtlar ve akaryakıt harici petrol ürünleri vb.) maktu ÖTV tutarlarında 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artırımı yapılmamıştı.Bunun sonucunda benzinde, motorinde ve diğer ürünlerde vergi yükleri %50'leri aşan oranlarda düşmüştü.İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 33,97 TLİstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 32,26 Tİstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 13,98 TLİstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,01 TLİstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 32,36 TLİstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 13,56 TLAnkara'da benzin litre fiyatı: 34,53 TLAnkara'da motorin litre fiyatı: 32,87 TLAnkara'da LPG litre fiyatı: 13,99 TLİzmir'de benzin litre fiyatı: 34,54 TLİzmir'de motorin litre fiyatı: 32,93 TLİzmir'de LPG litre fiyatı: 13,99 TL