Motorine zam var mı? 17 Ocak 2024 motorine, mazota zam gelecek mi?

Akaryakıt ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı geldi! Son dakika habere göre, akaryakıt fiyatlarına otomatik ÖTV artışı yapılarak fiyatlar yükseltilecek. Akaryakıt ÖTV'sinde yüzde 25.6 oranında bir zam uygulanacak. Benzin fiyatlarına litre başına 2.30 lira, motorin fiyatlarına ise 2.16 lira artış bekleniyor. Alkollü içkilerden alınan ÖTV tutarı da yüzde 25.6 oranında artırılacak.Yeni yılda, 3 Ocak itibarıyla otogaz (LPG) grubuna yapılan 1,00 TL ÖTV fiyat artışının ardından yeni zam gündemde.Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, LPG'ye bu geceden geçerli olmak üzere 37 kuruş zam yapılması bekleniyor.İstanbul, İzmir ve Ankara'da yapılacak zamla birlikte otogaz litre fiyatı 20 lirayı aşacak.Yeni zamlarla LPG'nin litresi İstanbul'da 20 lira 20 kuruştan, Ankara'da 20 lira 7 kuruştan ve İzmir'de 20 lira 29 kuruştan satılacak.İstanbulBenzin: 36,87 TLMotorin: 39.10 TLAnkaraBenzin fiyatı: 37,50 TLMotorin fiyatı: 39,79 TLİzmirBenzin fiyatı: 37,69 TLMotorin fiyatı: 40 TLTürkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.