Haber Tarihi: 17 Ocak 2024 18:00 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 18:00

Motorine zam var mı? 17 Ocak 2024 motorine, mazota zam gelecek mi?

Son dakika...Motorine zam var mı? 17 Ocak 2024 bugün, bu gece akaryakıta, mazota zam geldi mi? Güncel benzin ve motorin fiyatları açıklandı. Akaryakıt fiyatları 17 Ocak 2024 itibarıyla takip ediliyor. Milyonlarca otomobil sahibi de İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ile ilgili verileri takip ediyor. Peki, 17 Ocak benzin, mazot (motorin) fiyatı ne kadar, kaç lira oldu?

Motorine zam var mı? 17 Ocak 2024 motorine, mazota zam gelecek mi?
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Akaryakıt ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı geldi! Son dakika habere göre, akaryakıt fiyatlarına otomatik ÖTV artışı yapılarak fiyatlar yükseltilecek. Akaryakıt ÖTV'sinde yüzde 25.6 oranında bir zam uygulanacak. Benzin fiyatlarına litre başına 2.30 lira, motorin fiyatlarına ise 2.16 lira artış bekleniyor. Alkollü içkilerden alınan ÖTV tutarı da yüzde 25.6 oranında artırılacak.
MOTORİNE (MAZOTA) ZAM VAR MI? 17 OCAK 2024

Yeni yılda, 3 Ocak itibarıyla otogaz (LPG) grubuna yapılan 1,00 TL ÖTV fiyat artışının ardından yeni zam gündemde.

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, LPG'ye bu geceden geçerli olmak üzere 37 kuruş zam yapılması bekleniyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da yapılacak zamla birlikte otogaz litre fiyatı 20 lirayı aşacak.

Yeni zamlarla LPG'nin litresi İstanbul'da 20 lira 20 kuruştan, Ankara'da 20 lira 7 kuruştan ve İzmir'de 20 lira 29 kuruştan satılacak.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 36,87 TL

Motorin: 39.10 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 37,50 TL

Motorin fiyatı: 39,79 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 37,69 TL

Motorin fiyatı: 40 TL


17 OCAK 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
 


AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.




 

 

 
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