Haber Tarihi: 17 Haziran 2023 11:53 - Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2023 11:53

Motorine zam var mı? 17 Haziran benzin, motorin, mazot fiyatları

Son dakika... Benzine, motorine, mazota zam var mı? sorusu 17 Haziran (bu gece) benzine zam gelecek iddiası sonrasında tekrar gündeme geldi. Benzin ve motorin fiyatları gelen zamların ardından pek çok sürücü tarafından araştırılıyor. Peki, bugün benzine, motorine, mazota zam var mı? İşte ayrıntıları

Motorine zam var mı? 17 Haziran benzin, motorin, mazot fiyatları
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Son dakika...Benzine zam var mı? 17 Haziran 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...
MOTORİNE ZAM VAR MI? 17 HAZİRAN (BU GECE)
Akaryakıt ürünlerine zam üzerine zama geliyor, bu geceden itibaren benzine 2 lira 70 kuruş, motorine ise 1 lira 40 kuruş zam gelecek.

Dolar/TL bu sabah 23,68 ile yeni zirvesini gördü. Rekor tazeleyen Euro/TL şu sıralar 25,77 seviyelerinden işlem görüyor. Döviz kurunda 28 Mayıs seçiminden beri başlayan yükseliş, benzin ve motorin fiyatlarına da yansıdı.

Son olarak motorine yine geçtiğimiz hafta 1,36 kuruş zam gelmişti. Böylece motorine gelen zam 3 günde 2,73 TL oldu.

BENZİNE ZAM VAR MI? 17 HAZİRAN (BU GECE)


Dolar kurundaki artış akaryakıt fiyatlarına yansıyor! Haftanın başında benzine gelen zam sonrasında haftanın son gününde de benzine zam geliyor!

Benzinde 30 Mayıs Salı gününden geçerli olmak üzere 66 kuruşluk zam bekleniyor. Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Benzine en son 23 Mayıs salı günü 76 kuruşluk zam gelmişti.


17 HAZİRAN PERŞEMBE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İSTANBUL

Motorin litresi 22,11

Benzinin litresi 23.96

ANKARA

Motorin litresi 22,49

Benzinin litresi 24,31

İZMİR

Motorin litresi 22,59

Benzinin litresi 24,32

ASIL HESAPLANIYOR?


Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Motorine zam
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