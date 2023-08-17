Haber Tarihi: 17 Ağustos 2023 16:44 - Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2023 16:44

Motorine zam var mı? (17 Agustos) Bugün, bu gece benzin, motorin, mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatları

Son dakika...Benzine motorine zam var mı? 17 Agustos akaryakıta, mazota zam geldi mi? Akaryakıt fiyatları Bu gece motorine ne kadar zam gelecek? 17 Agustos (bugün, bu gece) benzin, motorin, mazot fiyatları benzine zam geldi. Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanırken benzin fiyatları 36 TL'nin üzerine çıkarken motorin fiyatları ise 32 liranın üzerine çıktı. Benzin ve motorin fiyatları gelen zamların ardından pek çok sürücü tarafından araştırılıyor. Peki, bugün benzine, motorine, mazota zam var mı? İşte ayrıntıları

Motorine zam var mı? (17 Agustos) Bugün, bu gece benzin, motorin, mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatları
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Son dakika...Motorine, benzine zam var mı, gelecek mi? 17 Agustos 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...
BENZİNE ZAM VAR MI? 17 AGUSTOS (BU GECE)
Akaryakıtta zam yağmuru devam ediyor. Benzine gelen 1 lira 55 kuruşluk zammın ardından seçim sonrası yapılan zam oranı yüzde 90'ı aştı.

Yapılan son zammın ardından benzin fiyatları İstanbul'da 37,71 TL'ye, Ankara'da 38,23 TL'ye, İzmir'de 38,34 TL'ye yükseldi.

MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

Motorin litre fiyatında ise bir değişiklik olmadı. İstanbul'da motorin litre fiyatı 38.34, Ankara'da 38.83, İzmir'de ise 38.99 liradan satılıyor.

SEÇİM SONRASI ZAM YAĞMURU

Seçim öncesinde vergi indirimleri yapan ve döviz kurlarını rezervleri tüketerek frenleyen hükümet, seçim sonrasında ise vergilerde rekor zamlara imza attı ve dolar kurunu kademeli olarak yukarı çekti.

Seçimin ilk turu olan 14 Mayıs'ta İstanbul'da 18,58 TL olan motorinin litre fiyatı, kur ve vergi artışlarıyla birlikte 38,34 TL'ye yükseldi.

Motorinde seçim sonrası üç aydaki zam oranı yüzde 106,4'e ulaştı.


Seçimin ilk turu olan 14 Mayıs'ta İstanbul'da 19,81 TL olan benzinin litre fiyatı, kur ve vergi artışlarıyla birlikte 37,71 TL'ye yükseldi.

LPG ZAM VAR MI? 17 AGUSTOS (BU GECE)

LPG'ye 2 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak şekilde 2 liralık zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 35,35 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36,09 TL'de satılıyor.




ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda pazar gününden itibaren geçerli olacak şekilde 6 lira fiyat artışı meydana geldi. 15 Temmuz'da İstanbul'da motorinin litresi 26.37, benzinin litresi ise 28.05 TL'ye satılıyordu. 16 Temmuz Pazar günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL olurken motorin fiyatları ise 32,36 TL oldu.

Sektör kaynaklarından öğrenilen bilgiye göre 21 Temmuz Cuma günü itibariyle motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam bekleniyor.

14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 14 lira 25 kuruş, motorine de yaklaşık 13 lira 80 kuruş zam geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul

Motorin litresi 36.55

Benzinin litresi 36.13

Ankara

Motorin litresi 37.03

Benzinin litresi 36.63

İzmir

Motorin litresi 37.17

Benzinin litresi 36.74

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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Motorine zam
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