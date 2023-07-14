Motorine zam var mı? 14 Temmuz benzin, motorin, mazot, akaryakıt fiyatları

"Mevcut durumda bir litre 95 Oktan kurşunsuz benzinde 2.5265 lira olan maktu ÖTV'yi Cumhurbaşkanının 3,5647 TL'ye çıkarma yetkisi bulunmaktadır. Torba Kanunla yeni yetki alınması, 1 lira civarında bir ÖTV artışının çok üzerinde bir artış yapılmak istendiğini göstermektedir.



2023 yılı bütçesinde yer alan 510 milyarlık ÖTV hedefinin üzerine %60 ÖTV tahsilat ilavesi yapılmıştır. Bu tahsilat beş buçuk ayda yapılacağı için %60'ı en az ikiyle çarpmanız gerekir. Yani 306 milyarlık ÖTV hedefi için tüm ÖTV kalemlerinin en az 1,2 kat artırılması gerekir.



Önceki bölümlerde yer verdiğimiz ÖTV tahsilat gelişmeleri dikkate alındığında en büyük artışın akaryakıt ürünlerinde olacağı beklenmelidir.



Dolayısıyla 95 oktan kurşunsuz benzinde bugün için litre başına 2,5265 lira olan maktu ÖTV'nin yıl sonuna kadar yaklaşık 5 liralık bir artışla 7,5-8 lira seviyesine çıkması söz konusu olacaktır.



Artan bu tutar üzerinden %20 oranında KDV alınacağını da düşündüğünüzde maktu ÖTV artışının pompa fiyatına yansıması 6-8 lira seviyesinde olacaktır."





Son dakika...Motorine zam var mı? 14 Temmuz 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...Benzine Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 32 kuruş zam geliyor.Motorin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,37 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 26.65 liradan satılıyor.Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl,değerlendirmesini yaptı.Kendi blog hesabında "Vergi zamlarında turpun büyüğü heybede" başlıklı yazı yayımlayan Bingöl, geçen hafta çarşamba günü Meclis'e gelen kanun teklifi ve cuma günü Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan vergilerin "" olduğunu belirterek, devamının geleceğini yazdı.Bingöl, akaryakıt ürünlerindeki vergi artışı beklediğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,14 TLİstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23,84 TLİstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,25 TLİstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 26,19 TLİstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23,90 TLİstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,33 TLBenzin fiyatı: 26,64 TLMotorin fiyatı: 24,37 TLLPG fiyatı: 11,46 TLBenzin fiyatı: 26,68 TLMotorin fiyatı: 24,40 TLLPG fiyatı: 11,32 TLTürkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.