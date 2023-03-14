Haber Tarihi: 14 Mart 2023 10:51 - Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2023 10:51

Motorine zam var mı? 14 Mart (bu gece) benzine, motorine, mazota zam var mı?

Motorine, benzine, mazota zam var mı? sorusu 14 Mart (bu gece) benzine zam gelecek iddiası sonrasında tekrar gündeme geldi. Benzin ve motorin fiyatları gelen zamların ardından pek çok sürücü tarafından araştırılıyor. Peki, bugün benzine, motorine, mazota zam var mı? İşte ayrıntıları

Motorine zam var mı? 14 Mart (bu gece) benzine, motorine, mazota zam var mı?
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Motorine zam var mı? 14 Mart 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları... MOTORİNE ZAM VAR MI? 14 MART (BU GECE)
Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere 71 kuruş indirim bekleniyor. Benzinde herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Brent petrol fiyatlarının dalgalanması ve dolar kurunun TL karşısında hafif güçlenmesi akaryakıta zam getirdi. Son olarak motorine 2 hafta önce cumartesi günü zam geldi. 2 hafta önce cumartesi günü motorin grubunda 91 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşti. Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat fiyat değişikliği olmadı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 14 MART (BU GECE)

 Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 20,43 TL

Motorin: 21,90 TL

LPG (Otogaz): 11,64 TL


İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 20,43 TL

Motorin: 21,90 TL

LPG (Otogaz): 11.90 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 20,80 TL

Motorin: 21,90 TL

LPG (Otogaz): 12,05 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 20,75 TL

Motorin: 21,95 TL

LPG (Otogaz): 11,76 TL
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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