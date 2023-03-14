Motorine zam var mı? 14 Mart (bu gece) benzine, motorine, mazota zam var mı?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Motorine zam var mı? 14 Mart 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere 71 kuruş indirim bekleniyor. Benzinde herhangi bir değişiklik beklenmiyor.Brent petrol fiyatlarının dalgalanması ve dolar kurunun TL karşısında hafif güçlenmesi akaryakıta zam getirdi. Son olarak motorine 2 hafta önce cumartesi günü zam geldi. 2 hafta önce cumartesi günü motorin grubunda 91 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşti. Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat fiyat değişikliği olmadı.Benzin: 20,43 TLMotorin: 21,90 TLLPG (Otogaz): 11,64 TLBenzin: 20,43 TLMotorin: 21,90 TLLPG (Otogaz): 11.90 TLBenzin: 20,80 TLMotorin: 21,90 TLLPG (Otogaz): 12,05 TLBenzin: 20,75 TLMotorin: 21,95 TLLPG (Otogaz): 11,76 TL