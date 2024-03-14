Haber Tarihi: 14 Mart 2024 11:40 - Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2024 11:40

Motorine zam var mı? 14 Mart 2024 bu gece motorine, mazota zam gelecek mi?

Son dakika... Motorine zam var mı, gelecek mi? 14 Mart 2024 bugün, bu gece akaryakıta, mazota zam geldi mi? Güncel benzin ve motorin fiyatları açıklandı. Akaryakıt fiyatları 14 Mart 2024 itibarıyla takip ediliyor. Milyonlarca otomobil sahibi de İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ile ilgili verileri takip ediyor. Peki, 14 Mart benzin, mazot (motorin) fiyatı ne kadar, kaç lira oldu?

Motorine zam var mı? 14 Mart 2024 bu gece motorine, mazota zam gelecek mi?
Abone Ol
Akaryakıt ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı geldi! Son dakika habere göre, akaryakıt fiyatlarına otomatik ÖTV artışı yapılarak fiyatlar yükseltilecek. Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile yön bulan akaryakıt pompa fiyatları için bu gece yarısı yeni bir zam geliyor. Motorin fiyatları için 20 günde dördüncü kez zam yapılacak. 14 Mart 2024 bugün, bu gece motorine, mazota zam gelecek mi?

MOTORİNE (MAZOTA) ZAM VAR MI? 14 MART 2024
 Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda dün, 83,01 dolara kadar yükseldi. Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsünün ülkede talebin güçlü seyrettiği algısını güçlendirmesi etkili oldu.

Benzin grubunda 15 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 53 kuruş zam bekleniyor. Motorin grubunda da 1 lira 10 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 40.44 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.69 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 40.53 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.76 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 41.25 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 41.54 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı: 41.45 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 41.75 TL

14 MART 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
 


AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.




 

 

 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Quincy Promes tutuklandı Dünya Futbolu Quincy Promes tutuklandı
Mezi Orucu Bozar mı? Diyanet Görüşü Gündem Mezi Orucu Bozar mı? Diyanet Görüşü
Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı Trabzonspor Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı
Kerem Demirbay'ın pişmanlığı: 'Keşke Türkiye'yi seçseydim' Galatasaray Kerem Demirbay'ın pişmanlığı: "Keşke Türkiye'yi seçseydim"
Beşiktaş'ta Ante Rebic'e yeşil ışık Beşiktaş Beşiktaş'ta Ante Rebic'e yeşil ışık
Cenk Tosun'dan Antalyaspor'a özel hazırlık Beşiktaş Cenk Tosun'dan Antalyaspor'a özel hazırlık
Benzine zam var mı? 14 Mart 2024 Bugün (bu gece) benzine zam gelecek mi? Gündem Benzine zam var mı? 14 Mart 2024 Bugün (bu gece) benzine zam gelecek mi?
Beşiktaş kadrosunda büyük değişiklik! Beşiktaş Beşiktaş kadrosunda büyük değişiklik!
İşte Davinson Sanchez'in sahalara dönüş tarihi Galatasaray İşte Davinson Sanchez'in sahalara dönüş tarihi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Atletico Madrid penaltılarda Inter'i eledi
2
Galatasaray'da Nelsson gerçekleri: 10 milyon euro'ya gidecekti
3
Ümit Karan'dan Ali Koç'a yanıt: "Arkamda oturuyordu, anlatsın"
4
Fenerbahçe - Union Saint Gilloise: Muhtemel 11'ler
5
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım cevabı!
6
Galatasaraylı Hukukçular Derneği'nden Ali Koç'a suç duyurusu
7
Premier Lig'de müthiş dönüş! 3-0'dan 4-3'e

SON HABERLER

yukarı ok