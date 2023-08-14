Motorine zam var mı? (14 Agustos) Bugün, bu gece benzin, motorin, mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatları

Son dakika...Motorine, benzine zam var mı, gelecek mi? 14 Agustos 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorin grubuna 13 Ağustos 2023 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,80 TL'lik fiyat artışı bekleniyor.En son motorine 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak şekilde 1.07 lira zam geldi. Böylelikle motorin fiyatları benzin fiyatlarını geçmiş oldu.Daha önce 2 TL zam yapılan benzin fiyatlarında ise herhangi bir zam ya da indirim haberi yok.Öte yandan 2 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere ise otogaz (LPG) grubunda gece yarısı itibarıyla 2 lira 3 kuruşluk zam geldi.Akaryakıtta 16 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 5 TL'lik ÖTV artışı gerçekleştirilmiş, KDV'nin de dahil edilmesiyle litre fiyatlarına artış 6 TL olarak yansımıştı.Seçimlerden bu yana akaryakıt fiyatlarına yüzde 80'in üzerinde zam yapıldı.Seçimlerden önce benzin fiyatları 19,81 TL; motorin fiyatları 18,59 TL seviyesindeydi.LPG'ye 2 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak şekilde 2 liralık zam bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 35,35 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36,09 TL'de satılıyor.Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki değişiklik devam ediyor.Salı gününden geçerli olmak üzre motorinebekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 35.35 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36.09 liradan satılıyor.Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti. ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti. 16 Temmuz Pazar itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL, motorin fiyatları ise 32,36 TL olmuştu.Motorine 21 Temmuz'da 1 lira 55 kuruş, 28 Temmuz'da 1,45 TL, 1 Ağustos'ta 1,07 TL, son olarak 11 Ağustos'ta 1,80 TL'lik zam yapılmıştı. Benzinde de 25 Temmuz'da 2 liralık bir artış olmuştu.Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzin fiyatlarına salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1,30-1,55 TL arasında bir zam bekleniyor.14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19,76, motorin litre fiyatı da 18,58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 16 lira 40 kuruş, motorine de yaklaşık 19 lira 80 kuruş zam geldi.ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda pazar gününden itibaren geçerli olacak şekilde 6 lira fiyat artışı meydana geldi. 15 Temmuz'da İstanbul'da motorinin litresi 26.37, benzinin litresi ise 28.05 TL'ye satılıyordu. 16 Temmuz Pazar günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL olurken motorin fiyatları ise 32,36 TL oldu.Sektör kaynaklarından öğrenilen bilgiye göre 21 Temmuz Cuma günü itibariyle motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam bekleniyor.14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 14 lira 25 kuruş, motorine de yaklaşık 13 lira 80 kuruş zam geldi.Motorin litresi 36.55Benzinin litresi 36.13Motorin litresi 37.03Benzinin litresi 36.63Motorin litresi 37.17Benzinin litresi 36.74Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.