Haber Tarihi: 13 Kasım 2023 09:41 - Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 09:41

Motorine zam var mı? 13 Kasım bugün, bu gece benzine, motorine, mazota zam gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları

Son dakika...Benzine motorine zam var mı? 13 Kasım akaryakıta, mazota zam geldi mi? Güncel benzin ve motorin fiyatları açıklandı. Akaryakıt fiyatları 13 Kasım 2023 yeni haftanın ilk günü itibarıyla takip ediliyor. Benzine, motorine zam ya da indirim var mı? sorusu da bu bağlamda araştırılıyor. Son dönemde İsrail ile Filistin arasında yaşanan gerilim petrol fiyatlarını etkiledi. Brent petrol varil fiyatının artması da akaryakıt fiyatlarını artırıyor. Milyonlarca otomobil sahibi de İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ile ilgili verileri takip ediyor. Peki, 13 kasım benzin, mazot (motorin) fiyatı ne kadar, kaç lira oldu?

Motorine zam var mı? 13 Kasım bugün, bu gece benzine, motorine, mazota zam gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları
Abone Ol
Son dakika...Motorine, benzine zam var mı, gelecek mi? 13 Kasım 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...
MOTORİNE ZAM VAR MI? 13 KASIM (BU GECE)
Benzin ve motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.

SON OLARAK BENZİNE ZAM GELDİ!

Son olarak 24 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 48 kuruşluk zam geldi

AKARYAKIT ZAMMI SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi litresi 35.09 liraya, Ankara'da 35.72 liraya, İzmir'de 35.82 liraya, Adana'da 36.14 liraya, Bursa'da 35.76 liraya, Diyarbakır'da 36.38 liraya, Antalya'da ise 36.34 liraya çıktı.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 35,02 TL


İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39,52 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,16 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 35,07 TL
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39,58 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,61 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,68 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 40,15 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,58 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,78 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 40,30 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,23 TL

12 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

 


AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.




 

 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Motorine zam
Gündem

Diğer Haberler

Fenerbahçe'den İsmail Kartal & Edin Dzeko paylaşımı Fenerbahçe Fenerbahçe'den İsmail Kartal & Edin Dzeko paylaşımı
Halka Arz Takvimi 13 kasım 2023: Bugün, bu hafta yeni halka arz var mı? Gündem Halka Arz Takvimi 13 kasım 2023: Bugün, bu hafta yeni halka arz var mı?
Kazımcan Karataş sınıfta kaldı! Galatasaray Kazımcan Karataş sınıfta kaldı!
Galatasaray'a milli ara ilaç olacak! Galatasaray Galatasaray'a milli ara ilaç olacak!
Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe yorumu Fenerbahçe Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe yorumu
Galatasaray'da Ocak'ta büyük operasyon! Galatasaray Galatasaray'da Ocak'ta büyük operasyon!
İşte Galatasaray'da mağlubiyetin 5 nedeni! Galatasaray İşte Galatasaray'da mağlubiyetin 5 nedeni!
Fenerbahçe çok büyük bir fırsatı kaçırdı! Fenerbahçe Fenerbahçe çok büyük bir fırsatı kaçırdı!
Yazarlardan Fenerbahçe değerlendirmesi Fenerbahçe Yazarlardan Fenerbahçe değerlendirmesi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe, Adana'dan 1 puanla döndü! Zirveye denge geldi!
2
Galatasaray, iki hakem için TFF'ye gidiyor!
3
Premier Lig'in zirvesinde ÇILGIN maç! 8 gol atıldı!
4
Fenerbahçe'ye kötü haber! Cezalı duruma düştü!
5
Patrick Kluivert: "Rekabet seviyesi çok yüksek"
6
Galatasaray'dan şampiyonluk hamlesi: Conor Gallagher
7
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!

SON HABERLER

yukarı ok