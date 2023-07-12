Haber Tarihi: 12 Temmuz 2023 09:47 - Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2023 09:47

Motorine zam var mı? 12 Temmuz benzin, motorin, mazot fiyatları

Son dakika... Motorine zam var mı? Benzine, akaryakıta zam var mı? 12 Temmuz (bugün, bu gece) benzin, motorin, mazot fiyatları benzine zam gelecek iddiası sonrasında tekrar gündeme geldi. Benzin ve motorin fiyatları gelen zamların ardından pek çok sürücü tarafından araştırılıyor. Peki, bugün benzine, motorine, mazota zam var mı? İşte ayrıntıları

Motorine zam var mı? 12 Temmuz benzin, motorin, mazot fiyatları
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Son dakika...Motorine zam var mı? 12 Temmuz 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...
BENZİNE ZAM VAR MI? 12 TEMMUZ (BU GECE)
Hafta başında akaryakıt fiyatlarına gelen KDV zammının ardından motorin fiyatına bir zam daha geldi.

Motorinin litre fiyatı bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1.08 lira yükseldi.

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul Avrupa Yakasında 26.30 lira, Ankara'da 26.75 lira, İzmir'de 26.88 lira, Adana'da 27.19 lira, Bursa'da 26.88 lira, Diyarbakır'da ise 27.47 liraya yükseldi.

Bugün benzin fiyatında bir değişiklik yapılmadı.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,14 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23,84 TL


İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,25 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 26,19 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23,90 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,33 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 26,64 TL

Motorin fiyatı: 24,37 TL

LPG fiyatı: 11,46 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 26,68 TL

Motorin fiyatı: 24,40 TL

LPG fiyatı: 11,32 TL

NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

 

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Motorine zam
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