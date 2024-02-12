Motorine zam var mı? 12 Şubat 2024 bu gece motorine, mazota zam gelecek mi?

Akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru sürüyor.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli 2 lira 55 kuruş zam gelecek.

Benzinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,30 TL'ye, Ankara'da 45,06 TL'ye, İzmir'de 45,37 TL'ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 39,43 TL, Ankara'da 40,13 TL, İzmir'de 40,34 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Akaryakıt ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı geldi! Son dakika habere göre, akaryakıt fiyatlarına otomatik ÖTV artışı yapılarak fiyatlar yükseltilecek. Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile yön bulan akaryakıt pompa fiyatları için bu gece yarısı yeni bir zam geliyor. Motorin fiyatları için 20 günde dördüncü kez zam yapılacak. 12 Şubat 2024 bugün, bu gece motorine, mazota zam gelecek mi?İstanbulBenzin: 38,28 TL – 38,36 TLMotorin: 40,14 TL – 40,21 TLLPG (Otogaz): 20,11 TL – 19,85 TLAnkaraBenzin: 39,03 TLMotorin: 40,92 TLLPG (Otogaz): 20,29 TLİzmirBenzin: 39,22 TLMotorin: 41,11 TLLPG (Otogaz): 20,32 TLTürkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.