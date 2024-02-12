Haber Tarihi: 12 Şubat 2024 09:58 - Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024 09:58

Motorine zam var mı? 12 Şubat 2024 bu gece motorine, mazota zam gelecek mi?

Son dakika... Motorine zam var mı, gelecek mi? 12 Şubat 2024 bugün, bu gece akaryakıta, mazota zam geldi mi? Güncel benzin ve motorin fiyatları açıklandı. Akaryakıt fiyatları 12 Şubat 2024 itibarıyla takip ediliyor. Milyonlarca otomobil sahibi de İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ile ilgili verileri takip ediyor. Peki, 12 Şubat benzin, mazot (motorin) fiyatı ne kadar, kaç lira oldu?

Motorine zam var mı? 12 Şubat 2024 bu gece motorine, mazota zam gelecek mi?
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Akaryakıt ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı geldi! Son dakika habere göre, akaryakıt fiyatlarına otomatik ÖTV artışı yapılarak fiyatlar yükseltilecek. Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile yön bulan akaryakıt pompa fiyatları için bu gece yarısı yeni bir zam geliyor. Motorin fiyatları için 20 günde dördüncü kez zam yapılacak. 12 Şubat 2024 bugün, bu gece motorine, mazota zam gelecek mi?

MOTORİNE (MAZOTA) ZAM VAR MI? 12 ŞUBAT 2024
 Akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru sürüyor.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli 2 lira 55 kuruş zam gelecek.

Benzinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,30 TL'ye, Ankara'da 45,06 TL'ye, İzmir'de 45,37 TL'ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 39,43 TL, Ankara'da 40,13 TL, İzmir'de 40,34 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 38,28 TL – 38,36 TL

Motorin: 40,14 TL – 40,21 TL

LPG (Otogaz): 20,11 TL – 19,85 TL

Ankara

Benzin: 39,03 TL

Motorin: 40,92 TL

LPG (Otogaz): 20,29 TL

İzmir

Benzin: 39,22 TL

Motorin: 41,11 TL

LPG (Otogaz): 20,32 TL

10 ŞUBAT 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
 


AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.




 

 

 
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