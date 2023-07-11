Haber Tarihi: 11 Temmuz 2023 09:37 - Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2023 09:37

Motorine zam var mı? 11 Temmuz benzin, motorin, mazot fiyatları

Son dakika... Benzine, motorine, mazota zam var mı? sorusu 11 Temmuz (bugün, bu gece) benzine zam gelecek iddiası sonrasında tekrar gündeme geldi. Benzin ve motorin fiyatları gelen zamların ardından pek çok sürücü tarafından araştırılıyor. Peki, bugün benzine, motorine, mazota zam var mı? İşte ayrıntıları

Motorine zam var mı? 11 Temmuz benzin, motorin, mazot fiyatları
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Son dakika...Motorine zam var mı? 11 Temmuz 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...
BENZİNE ZAM VAR MI? 11TEMMUZ (BU GECE)
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Motorine 12 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruşluk zam bekleniyor.

Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,20 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 26,65 liradan satılıyor.

MOTORİNE ZAM VAR MI? 11 TEMMUZ (BU GECE)


Benzine 43, motorine 37 kuruş zam

Teklifin yasalaşmasının ardından bir litre benzinde maktu ÖTV 2,9 TL'ye yükselecek.

KDV de eklenince benzinde litre başına yaklaşık 43 kuruş zam olacak. Motorinde ise 37 kuruşluk zam gündeme gelecek.

Oto gazın ÖTV'si de yine yüzde 14,82 oranında zamlanacak.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,78 TL'ye, Ankara'da 25,23 TL'ye, İzmir'de 25,35 TL'ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul'da 26,19 TL, Ankara'da 26,64 TL, İzmir'de 26,67 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Öte yandan, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere oto gazın (LPG) litre fiyatına ise 65 kuruş indirim gelecek.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,14 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23,84 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,25 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 26,19 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23,90 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,33 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 26,64 TL

Motorin fiyatı: 24,37 TL

LPG fiyatı: 11,46 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 26,68 TL

Motorin fiyatı: 24,40 TL

LPG fiyatı: 11,32 TL

NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

 

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