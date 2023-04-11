Motorine zam var mı? 11 Nisan (bu gece) benzine, motorine, mazota zam var mı?

Motorine zam var mı? 11 Nisan 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları... MOTORİNE ZAM VAR MI? 11 NİSAN (BU GECE)
Yeni hafta itibarıyla motorin grubuna zam yapıldı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 67 kuruş fiyat artışı gerçekleşti.
Artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak. GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul
Motorin litresi 20.31
Benzinin litresi 22.39 Ankara
Motorin litresi 20.73
Benzinin litresi 22.79 İzmir
Motorin litresi 20.81
Benzinin litresi 22.75 AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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