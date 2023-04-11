Motorine zam var mı? 11 Nisan (bu gece) benzine, motorine, mazota zam var mı?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Motorine zam var mı? 11 Nisan 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...Yeni hafta itibarıyla motorin grubuna zam yapıldı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 67 kuruş fiyat artışı gerçekleşti.Artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak.Motorin litresi 20.31Benzinin litresi 22.39Motorin litresi 20.73Benzinin litresi 22.79Motorin litresi 20.81Benzinin litresi 22.75Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.