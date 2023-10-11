Haber Tarihi: 11 Ekim 2023 10:04 - Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2023 10:04

Motorine zam var mı? (11 Ekim) Bugün, bu gece benzine, motorine, mazota zam gelecek mi?

Son dakika...Benzine motorine zam var mı? 11 Ekim akaryakıta, mazota zam geldi mi? Akaryakıt fiyatları bu gece motorine ne kadar zam gelecek? 11 Ekim (bugün, bu gece) benzin, motorin, mazot fiyatları benzine zam geldi. Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanırken benzin fiyatları 36 TL'nin üzerine çıkarken motorin fiyatları ise 32 liranın üzerine çıktı. Benzin ve motorin fiyatları gelen zamların ardından pek çok sürücü tarafından araştırılıyor. Peki, bugün benzine, motorine, mazota zam var mı? İşte ayrıntıları

Motorine zam var mı? (11 Ekim) Bugün, bu gece benzine, motorine, mazota zam gelecek mi?
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Son dakika...Motorine, benzine zam var mı, gelecek mi? 11 Ekim 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...
MOTORİNE ZAM VAR MI? 11 EKİM (BU GECE)
Brent petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan gerileme akaryakıt fiyatlarına etki etmeye devam ediyor.

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 90 kuruş indirim geldi.

Hafta içinde benzinin litresine de peş peşe indirim yapılmıştı.

İstanbul'da motorinin litresi 37,30 liradan; benzinin litresi ise ortalama 33.58 liradan satılıyor.

11 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

 


AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.


Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.




 

 

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Motorine zam
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