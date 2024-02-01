Haber Tarihi: 30 Ocak 2024 16:40 - Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2024 14:10

Motorine zam var mı? 1 Şubat 2024 bugün, bu gece motorine, mazota zam gelecek mi?

Son dakika...Motorine zam var mı? 1 Şubat 2024 bugün, bu gece akaryakıta, mazota zam geldi mi? Güncel benzin ve motorin fiyatları açıklandı. Akaryakıt fiyatları 1 Şubat 2024 itibarıyla takip ediliyor. Milyonlarca otomobil sahibi de İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ile ilgili verileri takip ediyor. Peki, 1 Şubat benzin, mazot (motorin) fiyatı ne kadar, kaç lira oldu?

Motorine zam var mı? 1 Şubat 2024 bugün, bu gece motorine, mazota zam gelecek mi?
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Akaryakıt ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı geldi! Son dakika habere göre, akaryakıt fiyatlarına otomatik ÖTV artışı yapılarak fiyatlar yükseltilecek. Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile yön bulan akaryakıt pompa fiyatları için bu gece yarısı yeni bir zam geliyor. Motorin fiyatları için 9 günde üçüncü zam yapılacak. 1 Şubat 2024 bugün, bu gece motorine, mazota zam gelecek mi?

MOTORİNE (MAZOTA) ZAM VAR MI? 1 ŞUBAT 2024
 Gece yarısı 1 lira 38 kuruş zamlanan motorine bu gece yarısı bir zam daha geliyor. Motorine bu gece yarısı 1 lira 40 kuruş, benzine de 2 TL zam gelecek.

Yüksek enflasyon, vergilerde yaşanan artış ve küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Motorine gece yarısı 1 lira 38 kuruş zam geldi. Bu zamla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 42,90 TL'ye, Ankara'da ise 42,32 TL'ye, İzmir'de 42.58 TL'ye yükseldi.

Motorine 24 saat geçmeden ikinci bir zam haberi daha geldi. Sektör kaynaklarına göre; motorine bu gece yarısı 1 lira 40 kuruş daha zam geliyor. Böylece motorinin litresi 44 lirayı bulacak.

Böylece litresi halihazırda 41 liranın üzerinde olan mazot fiyatı tarihinde ilk kez 43 liranın üzerine yükseldi.

Benzine de zam geliyor

Birgün'ün haberine göre, bu gece yarısı (31 Ocak 2024) itibar ile benzine de 2 TL dolayında zam öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 38,28 TL – 38,36 TL

Motorin: 40,14 TL – 40,21 TL

LPG (Otogaz): 20,11 TL – 19,85 TL

Ankara

Benzin: 39,03 TL

Motorin: 40,92 TL

LPG (Otogaz): 20,29 TL

İzmir

Benzin: 39,22 TL

Motorin: 41,11 TL

LPG (Otogaz): 20,32 TL

29 OCAK 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
 


AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.




 

 

 
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