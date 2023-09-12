Motorine zam/indirim mı? (12 Eylül) Bugün, bu gece benzin, motorin, mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatları

Son dakika...Motorine, benzine zam var mı, gelecek mi? 12 Eylül 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...Motorine ve benzine yeni zam geliyor. Motorine yapılacak son zamla birlikte fiyat 40 TL'ye dayanacak. ABD yatırım bankası Goldman Sachs da müşterilerini Rusya ve Suudi Arabistan'ın agresif arz kesintilerini gevşetmemesi halinde petrol fiyatlarının gelecek yıl üç haneli seviyelere yükselebileceği konusunda uyardı.Motorine 1,50 TL'lik zam için tarih belli oldu. Zammın 13 Eylül Çarşamba saat 00.01'den itibaren geçerli olacağı belirtiliyor. Zamlı tarife ile motorinin litre fiyatı İstanbul'un Avrupa yakasında 37,86 TL'den 39,36 TL'ye çıkacak.Motorin İstanbul'un Anadolu yakasında 39,42 TL'den, Ankara'da 39,95 TL'den ve İzmir'de 40,16 TL'den satılacak.Motorin fiyatı Adıyaman, Hakkari, Mardin, Muş ve Van başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirlerinde 41 TL'nin eşiğine gelecek. Benzine de 1 TL civarında zam yapılabileceği belirtiliyor.Suudi Arabistan, temmuz itibarıyla uyguladığı günlük 1 milyon, Rusya da günlük 300 bin varil gönüllü petrol üretimi kesintisini yıl sonuna kadar devam ettireceğini duyurmuş ve duyuru sonrası petrol fiyatları 91 doları geçmişti.Dünya'nın haberine göre brent petrolün geçen aralıkta 86 doları, 2024 sonunda 93 doları göreceğini öngören Goldman Sachs, son karar sonrası "iki yükseliş riski" açıkladı.Banka, Brent petrol fiyatlarının Aralık 2024'te muhtemelen varil başına 107 dolara çıkacağını açıkladı.Öte yandan, Suudilerin kesintiyi uzatma kararının 2024 ABD Başkanlık seçimini dahi etkileyeceği iddia edildi.Axios, kararın ABD'de zaten bir süredir yükselişte olan benzin fiyatlarını artıracağını, bunun da seçim öncesi Demokratların adayı olan Başkan Joe Biden'ın başını ağrıtacağı belirtildi.Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan dün düzenlediği basın toplantısında Biden'ın fiyatları düşürmek için elinden gelen her şeyi yaptığını ifade etti.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 37,61 TLİstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 37,76 TLİstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 15,90 TLİstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 37,65 TLİstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 37,80 TLİstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 15,98 TLAnkara'da benzin litre fiyatı: 38,15 TLAnkara'da motorin litre fiyatı: 38,45 TLAnkara'da LPG litre fiyatı: 16,15 TLİzmir'de benzin litre fiyatı: 38,21 TLİzmir'de motorin litre fiyatı: 38,40 TLİzmir'de LPG litre fiyatı: 16,02 TLMotorin litre fiyatında ise bir değişiklik olmadı. İstanbul'da motorin litre fiyatı 38.34, Ankara'da 38.83, İzmir'de ise 38.99 liradan satılıyor.Seçim öncesinde vergi indirimleri yapan ve döviz kurlarını rezervleri tüketerek frenleyen hükümet, seçim sonrasında ise vergilerde rekor zamlara imza attı ve dolar kurunu kademeli olarak yukarı çekti.Seçimin ilk turu olan 14 Mayıs'ta İstanbul'da 18,58 TL olan motorinin litre fiyatı, kur ve vergi artışlarıyla birlikte 38,34 TL'ye yükseldi.Motorinde seçim sonrası üç aydaki zam oranı yüzde 106,4'e ulaştı.Seçimin ilk turu olan 14 Mayıs'ta İstanbul'da 19,81 TL olan benzinin litre fiyatı, kur ve vergi artışlarıyla birlikte 37,71 TL'ye yükseldi.Sektör kaynaklarının aktardığına göre LPG'ye 5 Eylül'de uygulanacak şekilde 1 lira 50 kuruşluk zam yapılacak.14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19,76, motorin litre fiyatı da 18,58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 15 lira 98 kuruş, motorine de yaklaşık 19 lira 30 kuruş zam geldi.İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 36,64 TLİstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 37,76 TLİstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 15,90 TLİstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,68 TLİstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 37,80 TLİstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 15,98 TLAnkara'da benzin litre fiyatı: 37,18 TLAnkara'da motorin litre fiyatı: 38,45 TLAnkara'da LPG litre fiyatı: 16,15 TLİzmir'de benzin litre fiyatı: 37,24 TLİzmir'de motorin litre fiyatı: 38,40 TLİzmir'de LPG litre fiyatı: 16,02 TLÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda pazar gününden itibaren geçerli olacak şekilde 6 lira fiyat artışı meydana geldi. 15 Temmuz'da İstanbul'da motorinin litresi 26.37, benzinin litresi ise 28.05 TL'ye satılıyordu. 16 Temmuz Pazar günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL olurken motorin fiyatları ise 32,36 TL oldu.Sektör kaynaklarından öğrenilen bilgiye göre 21 Temmuz Cuma günü itibariyle motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam bekleniyor.14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 14 lira 25 kuruş, motorine de yaklaşık 13 lira 80 kuruş zam geldi.Motorin litresi 36.55Benzinin litresi 36.13Motorin litresi 37.03Benzinin litresi 36.63Motorin litresi 37.17Benzinin litresi 36.74Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.