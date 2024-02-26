Motorine (mazota) zam var mı, gelecek mi? 26 Şubat 2024

Son dakika haberi! Akaryakıt fiyatlarına 26 Şubat 2024 günü zam geliyor. Motorine 2 lira 56 kuruş, benzine ve LPG'ye ise zam gelmeyecek.



BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?



Motorinde fiyat artışı bekleniyor. Motorine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 56 kuruşluk zam gelecek.



Zamlı fiyatlar:



Motorin: 44,30 TL/litre



Benzin: 39,43 TL/litre



LPG: 10,45 TL/litre



Zammın nedeni:



Brent petrol fiyatlarındaki son yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasına neden oldu.



Uzmanlar ne diyor?



Uzmanlar, önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarının dalgalanmaya devam edebileceğini ve bunun akaryakıt fiyatlarını da etkileyebileceğini belirtiyor.





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