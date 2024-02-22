Haber Tarihi: 22 Şubat 2024 15:17 - Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2024 15:17

Motorine (mazota) zam var mı, gelecek mi? 22 Şubat 2024

Son dakika haberi! Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Peki, Motorine (mazota) zam var mı, gelecek mi? 22 Şubat 2024 güncel benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Motorine (mazota) zam var mı, gelecek mi? 22 Şubat 2024
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Son dakika haberi! Akaryakıt fiyatlarına 22 Şubat 2024 günü zam geliyor. Motorine 2 lira 56 kuruş, benzine ve LPG'ye ise zam gelmeyecek.

BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?

Motorinde fiyat artışı bekleniyor. Motorine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 56 kuruşluk zam gelecek.

Zamlı fiyatlar:

Motorin: 44,30 TL/litre

Benzin: 39,43 TL/litre

LPG: 10,45 TL/litre

Zammın nedeni:

Brent petrol fiyatlarındaki son yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasına neden oldu.

Uzmanlar ne diyor?

Uzmanlar, önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarının dalgalanmaya devam edebileceğini ve bunun akaryakıt fiyatlarını da etkileyebileceğini belirtiyor.

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