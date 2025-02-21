Haber Tarihi: 21 Şubat 2025 11:00 - Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2025 11:00

Motorine (mazota) zam var mı, gelecek mi? 21 Şubat 2025

21 Şubat 2025: Motorine (mazota) zam var mı, gelecek mi? Küresel petrol piyasalarındaki değişkenlik ve Türkiye'deki ekonomik gelişmeler, akaryakıt fiyatlarında etkisini sürdürüyor. Son olarak, LPG (otogaz) fiyatlarına 1 lira 10 kuruşluk bir zam yapılmıştı. Alınan bilgilere göre bu gece de motorin fiyatında artış yaşanacak. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte, güncel mototin fiyatları...

Motorine (mazota) zam var mı, gelecek mi? 21 Şubat 2025
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Benzin, motorin ve LPG fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kuru değişiklikleriyle birlikte sürekli olarak gündemdeki yerini koruyor.

Motorine (mazota) zam var mı, gelecek mi?

Alınan bilgilere göre, motorinin litre fiyatına ortalama 1 lira 45 kuruş zam yapılacak.

İstanbul akaryakıt fiyatları

Avrupa Yakası

Benzin: 46.43 TL/LT
Motorin: 46.56 TL/LT
LPG: 27.59 TL/LT

Olası zamla motorin fiyatı 48.01 TL olacak

Anadolu Yakası

Benzin: 46.27 TL/LT
Motorin: 46.44 TL/LT
LPG: 26.99 TL/LT

Olası zamla motorin fiyatı 47.89 TL olacak.

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 46.97 TL/LT
Motorin: 47.26 TL/LT
LPG: 27.49 TL/LT

Olası zamla motorin fiyatı 8.71 TLolacak.

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 47.35 TL/LT
Motorin: 47.63 TL/LT
LPG: 27.34 TL/LT

Olası zamla motorin fiyatı 49.08 TL olacak.
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