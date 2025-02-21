Motorine (mazota) zam var mı, gelecek mi? 21 Şubat 2025

Benzin, motorin ve LPG fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kuru değişiklikleriyle birlikte sürekli olarak gündemdeki yerini koruyor.*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
Motorine (mazota) zam var mı, gelecek mi?
Alınan bilgilere göre, motorinin litre fiyatına ortalama 1 lira 45 kuruş zam yapılacak.
İstanbul akaryakıt fiyatları
Avrupa Yakası
Benzin: 46.43 TL/LT
Motorin: 46.56 TL/LT
LPG: 27.59 TL/LT
Olası zamla motorin fiyatı 48.01 TL olacak
Anadolu Yakası
Benzin: 46.27 TL/LT
Motorin: 46.44 TL/LT
LPG: 26.99 TL/LT
Olası zamla motorin fiyatı 47.89 TL olacak.
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 46.97 TL/LT
Motorin: 47.26 TL/LT
LPG: 27.49 TL/LT
Olası zamla motorin fiyatı 8.71 TLolacak.
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 47.35 TL/LT
Motorin: 47.63 TL/LT
LPG: 27.34 TL/LT
Olası zamla motorin fiyatı 49.08 TL olacak.
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