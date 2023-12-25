Motorine (mazota) zam var mı? 25 Aralık bugün, bu gece motorine, mazota zam gelecek mi?

25 Aralık günü itibarıyla benzine ya da motorine zam ya da indirim gelmedi. Ancak önceki gün benzine zam yapılmıştı. 25 Aralık gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı değişti. Bren petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansıdı. 20 Aralık Çarşamba gece yarısından itibaren benzin litre fiyatı 1 lira 49 kuruş arttı. Öte yandan motorin fiyatları içinse herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı. İşte güncel fiyatlar;

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34.50 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35.54 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.63 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34.45 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35.48 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18.16 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 35.17 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 36.16 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.50 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı: 35.36 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 36.41 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.27 TL

Son dakika...Motorine, benzine zam var mı, gelecek mi? 25 aralık 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.