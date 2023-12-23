Haber Tarihi: 23 Aralık 2023 14:05 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 14:05

Motorine (mazota) zam var mı? 23 Aralık bugün, bu gece motorine, mazota zam gelecek mi?

Son dakika...Motorine (mazota) zam var mı? 23 aralık akaryakıta, mazota zam geldi mi? Güncel benzin ve motorin fiyatları açıklandı. Akaryakıt fiyatları 23 aralık 2023 itibarıyla takip ediliyor. Benzine, motorine zam ya da indirim var mı? sorusu da bu bağlamda araştırılıyor. Son dönemde İsrail ile Filistin arasında yaşanan gerilim petrol fiyatlarını etkiledi. Brent petrol varil fiyatının artması da akaryakıt fiyatlarını artırıyor. Milyonlarca otomobil sahibi de İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ile ilgili verileri takip ediyor. Peki, 23 aralık benzin, mazot (motorin) fiyatı ne kadar, kaç lira oldu?

Motorine (mazota) zam var mı? 23 Aralık bugün, bu gece motorine, mazota zam gelecek mi?
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Son dakika...Motorine, benzine zam var mı, gelecek mi? 23 aralık 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...
23 ARALIK BENZİNE, MOTORİNE (MAZOTA) ZAM YA DA İNDİRİM GELDİ Mİ?

23 Aralık günü itibarıyla benzine ya da motorine zam ya da indirim gelmedi. Ancak önceki gün benzine zam yapılmıştı. 23 Aralık gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı değişti. Bren petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansıdı. 20 Aralık Çarşamba gece yarısından itibaren benzin litre fiyatı 1 lira 49 kuruş arttı. Öte yandan motorin fiyatları içinse herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı. İşte güncel fiyatlar;

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 23 ARALIK 2023

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34.50 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35.54 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.63 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34.45 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35.48 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18.16 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 35.17 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 36.16 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.50 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 35.36 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 36.41 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.27 TL
23 ARALIK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

 


AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.




 

 


 
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