Motorine indirim var mı, geldi mi? 9 Eylül 2024 benzin fiyatları

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, akaryakıt fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Brent ham petrolü, varil başına 73 dolara doğru yükselsel de hafta boyunca yaklaşık yüzde 8 düştü. Petrol fiyatlarındaki gerileme benzine indirim getirdi. Benzine 1 lira 83 kuruşluk indirim geldi. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli oldu. Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 41,36 TL
Motorin litre fiyatı: 43,16 TL
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 41,48 TL
Motorin litre fiyatı: 43,23 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 41,79 TL
Motorin litre fiyatı: 43,64 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 42,24 TL
Motorin litre fiyatı: 44,14 TL
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