Motorine indirim var mı, geldi mi? 6 Eylül 2024 benzin fiyatları

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, akaryakıt fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Brent ham petrolü, varil başına 73 dolara doğru yükselsel de hafta boyunca yaklaşık yüzde 8 düştü. Petrol fiyatlarındaki gerileme benzine indirim getirdi. Benzine 1 lira 83 kuruşluk indirim geldi. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli oldu. Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.



Güncel akaryakıt fiyatları



İstanbul Anadolu Yakası



Benzin fiyatı: 41,36 TL



Motorin litre fiyatı: 43,16 TL



İstanbul Avrupa Yakası



Benzin fiyatı: 41,48 TL



Motorin litre fiyatı: 43,23 TL



Ankara



Benzin litre fiyatı: 41,79 TL



Motorin litre fiyatı: 43,64 TL



İzmir



Benzin litre fiyatı: 42,24 TL



Motorin litre fiyatı: 44,14 TL

Haber ile daha fazlasına ulaşın: