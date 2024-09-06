Haber Tarihi: 06 Eylül 2024 15:00 - Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2024 15:00

Motorine indirim var mı, geldi mi? 6 Eylül 2024 benzin fiyatları

Brent petroldeki hafta boyunca görülen gerileme akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Benzine gece yarısından itibaren 1 lira 83 kuruşluk indirim geldi. Benzin indirimi pompa satış fiyatlarına yansıdı. Peki bugün akaryakıtta indirim ya da zam var mı? Benzin ne kadar oldu? Motorine de indirim gelir mi? Motorinin litre fiyatı kaç TL? İşte 6 Eylül akaryakıt fiyatları...

Motorine indirim var mı, geldi mi? 6 Eylül 2024 benzin fiyatları
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Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, akaryakıt fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Brent ham petrolü, varil başına 73 dolara doğru yükselsel de hafta boyunca yaklaşık yüzde 8 düştü. Petrol fiyatlarındaki gerileme benzine indirim getirdi. Benzine 1 lira 83 kuruşluk indirim geldi. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli oldu. Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 41,36 TL

Motorin litre fiyatı: 43,16 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 41,48 TL

Motorin litre fiyatı: 43,23 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 41,79 TL

Motorin litre fiyatı: 43,64 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 42,24 TL

Motorin litre fiyatı: 44,14 TL
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