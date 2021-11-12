Motor değişikliğine giden Hamilton, 5 sıra ceza aldı

Formula 1'de Mercedes pilotu Lewis Hamilton, güç ünitesindeki değişiklik nedeniyle pazar günü yapılacak olan yarışta 5 sıra geriden başlama cezası aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Motor değişikliğine giden Hamilton, 5 sıra ceza aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Kasım 2021 19:18
Formula 1 takımlarından Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, güç ünitesindeki değişiklik nedeniyle pazar günü yapılacak Brezilya Grand Prix'sine 5 sıra geriden başlama cezası aldı.

Formula 1'den yapılan açıklamada, güç ünitesinde yalnızca içten yanmalı motoru değiştiren Büyük Britanyalı pilotun 5 sıra geriden başlama cezası aldığı kaydedildi.

Hamilton, geçen ay yapılan Türkiye Grand Prix'si öncesinde de içten yanmalı motorunu değiştirmişti.

Sezonun bitimine 4 yarış kala Hamilton, şampiyonluk mücadelesi verdiği Red Bull pilotu Max Verstappen'in 19 puan gerisinde bulunuyor.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.