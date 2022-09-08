Motokrosun şampiyonu Tim Gajser başarısını korumayı hedefliyor

Dünya Büyükler Motokros Şampiyonası'nda (MXGP) 2022 sezonunu zirvede bitiren Sloven Tim Gajser, başarısını korumayı hedeflediğini söyledi.



Gajser, AA muhabirine, MXGP'nin Afyonkarahisar'daki Türkiye etabının çok iyi ve güzel geçtiğini kaydetti.



Türkiye'de şampiyon olup podyuma adım atmanın çok iyi hissettirdiğini vurgulayan Gajser, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ni güzel bulduğunu, 4 yıldır kente geldiğini ifade etti.



Gasjer, yarışlar için Afyonkarahisar'a gelmeyi dört gözle beklediğine işaret ederek, "Bundan sonraki hedefim şampiyonluğumu korumak. Bu yıl şampiyonluk kazandık. Bundan sonra da her zaman hedefimiz bu. Yeni sezon için yeni motorlar deneyeceğiz. Çok yoğun bir sezon dışı dönem olacak." şeklinde konuştu.



- "Afyonkarahisar'ı çok beğeniyorum"



Türkiye'nin güzel bir ülke olduğunu aktaran Gasjer, "Afyonkarahisar'ı çok beğeniyorum. Şehir, motokros alanına çok yakın. 5 yıldızlı termal otelleri çok iyi. Söylediğim gibi her zaman buraya gelmeyi iple çekiyorum. İnsanları da samimi ve iyi geliyor." ifadelerini kullandı.





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