Motokrosta Nancy van de Ven şampiyon oldu

Dünya Motokros Şampiyonası'nın kadınlar sezon şampiyonu Nancy van de Ven oldu. İşte dereceye giren isimler...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Motokrosta Nancy van de Ven şampiyon oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Eylül 2022 15:33
Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın (EMX Open) finali yapıldı. Sezonu Nancy van de Ven, şampiyon tamamladı. Afyon Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın final etaplarına devam ediliyor.

YARIŞTA SIRALAMA

MXW kadınlar ikinci yarışında Hollandalı Nancy van de Ven birinci, Lynn Valk ikinci, Alman Larissa Papenmeier ise üçüncü oldu. Markalar sıralaması ise Yamaha, KTM ve Kawasaki şeklinde gerçekleşti.

MXW TÜRKİYE ETABINI DUNCAN KAZANDI

MXW Türkiye etap yarışını ise Kawasaki'den Yeni Zelandalı Courtney Duncan kazanırken, Yamaha'dan Alman Larissa Papenmeier ikinci, KTM'den Danimarkalı Sara Andersen da üçüncü oldu.

Organizasyonda Türkiye adına mücadele eden milli sporcu Irmak Yıldırım ise yarışı 25'inci sırada tamamladı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ