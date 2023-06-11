Motokros Türkiye Şampiyonası yarışları sona erdi

Gönen'de gerçekleştirilen Motokros Türkiye Şampiyonası yarışları sona erdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Motokros Türkiye Şampiyonası yarışları sona erdi
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11 Haziran 2023 19:23
Türkiye Motokros Şampiyonası yarışları Balıkesir'in Gönen ilçesinde yapıldı.

Motor sporlarının en gözde etkinliklerinden biri olan Türkiye Motokros Şampiyonası, 10-11 Haziran tarihlerinde Balıkesir'in Gönen ilçesinde gerçekleşti. Yarışlar, Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'nda izleyiciler ile buluştu. Avrupa Motosiklet Kulübü'nün organize ettiği yarışlara sporseverlerin ilgisi yoğun oldu.

Türkiye Motokros Şampiyonası'nda MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran olmak üzere 9 kategoride yarışlar yapıldı. 
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