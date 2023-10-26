29 Ekim

Motokros Şampiyonu Şakir Şenkalaycı'dan 100. yıla özel gösteri

Şakir Şenkalaycı, özel olarak hazırlanan rampaya dizilmiş 15 motosikletin üzerinden atlayacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Motokros Şampiyonu Şakir Şenkalaycı'dan 100. yıla özel gösteri
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26 Ekim 2023 15:37
Ulusal ve Uluslararası Şampiyonalarda birçok başarıya imza atan milli sporcu Şakir Şenkalaycı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir gösteri hazırladı.

Milli sporcu, 100. Yıl Kutlamaları kapsamında Kemerburgaz Kent Ormanı'nda motosiklet ile gösteri yapacak. Şenkalaycı, "100.Yıl Gösterisi"nde özel olarak hazırlanan rampaya dizilmiş 15 motosikletin üzerinden atlayacak.Kemerburgaz Kent Ormanı'nda 14:30'da yapılacak gösterinin ardından Şenkalaycı ve öğrencileri motosiklet korteji ile katılımcıları selamlayacak.

Milli sporcu Şenkalaycı, "Cumhuriyetimizin 100. Yılını özel bir gösteri ile kutlayalım istedik. Bugüne kadar denenmemiş ve zorlu bir motosiklet gösterisini ilk kez 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Kemerburgaz Kent Ormanı'nda yapacağız. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize hediye ettiği Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkusuyla kutlayacağız" dedi.

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