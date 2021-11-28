Motokros Şampiyonası'nda final heyecanı!

Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2021 takviminde yer alan Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası, 4-5 Aralık'ta Edirne'de düzenlenecek.



Musabeyli köyündeki Edirne Doğa ve Motor Sporları Merkezi'nde koşulacak sezonun final yarışına İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Aydın, Adana, Sakarya, Mersin, Kocaeli ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden sporcu katılacak. Sezon finaline Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya'dan da yarışçıların katılması bekleniyor.



Edirne Valiliğinin destekleriyle düzenlenecek şampiyona, MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran sınıflarında koşulacak.



Edirne Doğa ve Motor Sporları Merkezi Motokros Pisti'nde yüksekliği 6 metreyi bulan atlayışların gerçekleşeceği yarışı çok sayıda izleyicinin takip etmesi bekleniyor.



Toprak parkurda, nefes kesen mücadeleler, izleyiciler için gerçek bir şölene sahne olacak. 4 Aralık Cumartesi günü serbest ve sıralama antrenmanlarının yapılacağı şampiyonanın final ayağı, 5 Aralık Pazar günü saat 09.00'dan itibaren birbirinden çekişmeli yarışlara sahne olacak.



Yarışlar sonunda 9 sınıfta 2021 yılının şampiyonları da belli olacak.



"En iyi motokros pistlerinden biri"



Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, AA muhabirine, Türkiye'de düzenlenen en önemli şampiyonalardan biri olan Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nı Edirne'de yapacaklarından dolayı mutlu olduklarını söyledi.



Motokros branşında 2021 yılının şampiyonlarının Edirne'de belli olacağını ifade eden Uçar, şöyle konuştu: "Edirne Valimiz Sayın Ekrem Canalp'in destekleriyle ülkemizdeki en iyi motokros pistlerinden biri Türk sporuna kazandırılıyor. Uluslararası standartlara sahip pistte ilk önce Türkiye daha sonra da uluslararası organizasyonlar düzenlemeyi düşünüyoruz. Edirne konumu itibarıyla çok önemli bir yer. Spor turizmi kapsamında başta Balkan ülkeleri olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden sporcular şehre gelecek, hem Edirne'nin hem ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak."



Projede sadece motokros pistinin bulunmadığına dikkati çeken Uçar, şunları kaydetti: "Afyonkarahisar'da dünyanın takdirini kazanmış ödüllü bir pistimiz var. Ekibimizde yer alan teknik işlerden sorumlu arkadaşlarımız hem Edirne'ye hem de ülkemize yeni bir motor sporları merkezini kazandırmak için kolları sıvamış durumda. Şu an şampiyonanın yapılması için son hazırlıklar yapılıyor. Edirne, Doğa ve Motor Sporları Merkezi içerisinde düşünülen kamp ve karavan tesislerinin tamamlanması ile önemli bir spor merkezi haline dönüşecek. Bu senenin şampiyonlarını belirleyen Edirne, gelecek yıllarda inşallah şampiyonların yetişeceği bir motor sporları merkezine sahip olacak."





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