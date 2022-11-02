Motokros şampiyonalarına yeni kategoriler eklenecek

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, önümüzdeki yıllarda şampiyonalara farklı kategorileri eklemeyi planladıklarını belirtti.



Uçar, Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası yarışları için geldiği Afyonkarahisar'da AA muhabirine, TMF'nin organizasyonuyla sporcuların ve izleyicilerin ambiyansı yüksek keyifli yarışlar yaşadığını söyledi.



Sporcuların Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki pistte dünya standartlarında yarıştığını vurgulayan Uçar, "Burada hem sporcular hem de izleyiciler heyecanlı yarışları takip etti. Çok güzel bir organizasyonu gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. İnşallah, önümüzdeki yıl yeni gelişmelerle ve daha büyük rekabetin olduğu bir sezona yeniden hazırlanacağız."diye konuştu.



"Bu yıl kadınlar kategorisini yeni başlattık"



Yarışlara katılan sporcuların 40'nın çocuk ve genç kategorilerinde olduğuna değinen Uçar, Türkiye'nin yurt dışındaki şampiyonalarda uzun yıllar temsil edileceğini vurguladı.



Uçar, Türkiye'deki şampiyonalarda her yıl kategorileri artırdıklarını belirterek,"Takımlar ile yarışçıların önerilerini ve taleplerini önemsiyor, dikkate alıyoruz. Yarışlarda bu yıl kadınlar kategorisini yeni başlattık. İnşallah, önümüzdeki yıllarda şampiyonalara farklı sınıflar eklemeyi planlıyoruz. Teknik kurulumuz ciddi hazırlık içinde. TMF'nin yeni takvimi açıkladığında birçok farklı kategoride ve farklı branşlarda yarışları Türkiye'nin dört bir yanında yapmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.



