MotoGP'de perde Portekiz'de kapanıyor

MotoGP'de sezonun 14. ve son yarışı, Portekiz'de düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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MotoGP'de perde Portekiz'de kapanıyor
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20 Kasım 2020 12:11
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ve son yarışı, Portekiz'de düzenlenecek. 

Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları cumartesi günü TSİ 17.10'da başlayacak. 

Yarış ise 22 Kasım Pazar günü TSİ 17.00'de 25 tur üzerinden yapılacak.

Suzuki Ecstar takımının İspanyol pilotu Joan Mir, geçen hafta şampiyonluğu garantilemişti.

Son yarış öncesi pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:

1. Joan Mir (İspanya): 171 puan

2. Franco Morbidelli (İtalya): 142

3. Alex Rins (İspanya): 138 

4. Maverick Vinales (İspanya): 127

5. Fabio Quartararo (Fransa): 125 



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