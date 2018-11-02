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MotoGP'de heyecan Malezya'da sürecek

Sezonun 18. yarışı, 4 Kasım Pazar günü Malezya'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
MotoGP'de heyecan Malezya'da sürecek
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02 Kasım 2018 10:47
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 18. yarışı, Malezya'nın ev sahipliğinde 4 Kasım Pazar günü düzenlenecek.

Sepang şehriyle aynı adı taşıyan 5,5 kilometrelik pistte 20 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarış, pazar günü TSİ 10.00'da başlayacak.

Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez'in şampiyonluğunu ilan ettiği MotoGP'de pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 296 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya): 210

3. Valentino Rossi (İtalya): 195

4. Maverick Vinales (İspanya): 180

5. Cal Crutchlow (Büyük Britanya): 148

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