MotoGP'de bir kişide koronavirüs tespit edildi

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Çekya'da yapılacak sezonun üçüncü yarışı öncesi Kovid-19 vakası yaşandı.

Haber; AA
MotoGP'de bir kişide koronavirüs tespit edildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ağustos 2020 14:58
2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Çekya'da yapılacak sezonun üçüncü yarışı öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası yaşandı.

Organizasyondan yapılan açıklamada, Dorna Sports takımında görev alan ve hastalık semptomlarını göstermeyen kişinin iki test sonucunun da pozitif çıktığı belirtildi.

Güvenlik önlemleri kapsamında, söz konusu adı açıklanmayan kişi ve temasa geçtiklerinin karantinaya alındığı ve kontrol altında tutulacağı ifade edildi.

Çekya'da düzenlenecek sezonun üçüncü yarışı, bügün TSI 15.00'da başlayacak.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için