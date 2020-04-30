MotoGP'de 3 etap daha koronavirüs nedeniyle iptal edildi

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 3 etabı yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

Haber; AA, Fotoï¿½raf; AA
MotoGP'de 3 etap daha koronavirüs nedeniyle iptal edildi
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30 Nisan 2020 14:27
2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Almanya, Hollanda ve Finlandiya'da düzenlenmesi planlanan etapları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, motosiklet yarışlarının en önemli şampiyonasında, 19-21 Haziran'da düzenlenmesi planlanan Almanya, 26-28 Haziran'da planlanan Hollanda ve 10-12 Temmuz'da planlanan Finlandiya Grand Prix'sinin iptal edildiği duyuruldu.

Daha önce Katar'daki 2020 sezonu açılış etabı iptal edilmiş, Tayland, ABD, Arjantin, İspanya (2), Fransa ve İtalya'daki yarışlar ise ertelenmişti.

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