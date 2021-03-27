MotoGP'de 2021 sezonu Katar'da başlıyor

Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de 2021 sezonu, 28 Mart Pazar Katar Grand Prix'si ile başlayacak.



Katar'ın Losail şehriyle aynı adı taşıyan pistte yapılacak yarış, TSİ 20.00'de start alacak.



Uzunluğu 5,4 kilometre olan Losail Pisti'nde sürücüler, 22 tur üzerinden yarışacak.



MotoGP'de 2021 sezonu 21 yarışa sahne olacak şekilde planlanmış, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD ve Arjantin etapları ertelenmişti.



Organizasyon, salgından dolayı değişiklik yaşanmazsa 14 Kasım'da İspanya'nın Valencia kentindeki yarışla sona erecek.



