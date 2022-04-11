MotoGP'nin dördüncü etabında zafer Bastianini'nin

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 4. ayağı ABD Grand Prix'sini, Gresini Ducati sürücüsü Enea Bastianini kazandı.



Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 4. mücadelesi, Austin kentindeki 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde 20 tur üzerinden yapıldı.



İtalyan pilot Bastianini, bitime 9 tur kala yaptığı atakla liderliğe uzandığı yarışta, bitiş çizgisini de ilk sırada geçti.



Bu sezon ikinci etap zaferini yaşayan Bastianini'nin 2.058 saniye ardından yarışı tamamlayan İspanyol Alex Rins (Suzuki Ecstar) ikinci, liderin 2.312 saniye gerisindeki Avustralyalı Jack Miller (Ducati Lenovo) üçüncü oldu.



Enea Bastianini, 61 puanla pilotlar klasmanında da liderliğe yükseldi.



Sezonun 5. yarışı Portekiz Grand Prix'si, 24 Nisan'da düzenlenecek.



- Pilotlar klasmanı



1. Enea Bastianini (İtalya): 61 puan



2. Alex Rins (İspanya): 56



3. Aleix Espargaro (İspanya): 50



4. Joan Mir (İspanya): 46



5. Fabio Quartararo (Fransa): 44





İLGİLİ VİDEO