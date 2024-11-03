MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 19. ayağı Malezya Grand Prix'sinde Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia, birinci oldu.



Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 19. mücadelesi, 5,5 kilometrelik Uluslararası Sepang Pisti'nde 19 tur üzerinden yapıldı.



Yarışı 38 dakika 04.563 saniyelik süresiyle kazanan İtalyan pilot Bagnaia, şampiyonanın bitimine bir yarış kala pilotlar klasmanı lideri Jorge Martin'i takibini sürdürdü.



Prima Pramac takımının İspanyol pilotu Martin, Bagnaia'nın 3.141 saniye gerisinde ikinci, Ducati Lenovo'dan İtalyan Enea Bastianini ise liderin 10.484 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.



Sezonun son yarışı Valensiya Grand Prix'si 15-17 Kasım'da düzenlenecek. Martin, Valensiya'da sprint yarışını kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.



Pilotlar klasmanının ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:



1. Jorge Martin (İspanya): 485 puan



2. Francesco Bagnaia (İtalya): 461



3. Marc Marquez (İspanya): 369



4. Enea Bastianini (İtalya): 368



5. Pedro Acosta (İspanya): 209



